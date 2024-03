Ba nước Đông Dương diễn tập chung phương án chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn

Diễn tập chữa cháy trong tình huống giả định. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Dự buổi diễn tập có Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam; Đại tướng Lakhamphong Vilay, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào; ông Abhisantibindit Sar Sokha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia.

Theo Đại tướng Tô Lâm, ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia luôn hướng tới mục tiêu đảm bảo an toàn cho người dân và xây dựng ba nước Đông Dương hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng. Trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, ba nước đã có những hợp tác cụ thể, thiết thực trong đào tạo và phối hợp, hỗ trợ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại khu vực biên giới, làm sâu sắc thêm quan hệ tốt đẹp giữa các lực lượng chức năng. Việc xây dựng và tổ chức diễn tập phương án là rất thiết thực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong phối hợp thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội tại ba nước; là dịp để lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ba nước trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, nâng cao chiến thuật, kỹ thuật và năng lực chiến đấu trong xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

Theo tình huống giả định, một vụ tai nạn liên hoàn giữa xe ô tô du lịch, xe chở hóa chất và xe bồn chở xăng đã xảy ra tại khu vực biên giới. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của ba nước đã huy động hơn 100 người cùng với nhiều phương tiện chữa cháy hiện đại, tham gia phối hợp xử lý 3 tình huống: sự cố tai nạn giao thông, xử lý sự cố rò rỉ hóa chất do xe tải và chữa cháy xe bồn chở xăng dầu.

Nhiều phương án cứu hộ, cứu nạn đã được triển khai hiệu quả như: sử dụng công cụ chuyên dụng để cắt khung xe ô tô, cứu người mắc kẹt bên trong; sử dụng trang phục chuyên dụng để xử lý hóa chất bị rò rỉ; sử dụng robot phun nước chữa cháy tự động…

Cuộc diễn tập diễn ra thành công tốt đẹp, theo đúng phương án đề ra. Sau diễn tập, lực lượng tham gia của các nước đã cùng trao đổi, rút kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống trong thực tế./.