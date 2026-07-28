Bà Đỗ Thị Thu Thảo tái đắc cử Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh chung với Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XII. Ảnh: Phan Phương - TTXVN

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XII gồm 85 ủy viên; Ban Thường vụ gồm 20 ủy viên. Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XII gồm đại diện lãnh đạo Trung ương Hội; các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố và cơ sở; các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, tổ chức tôn giáo; cùng đại diện nhiều doanh nghiệp, doanh nhân tích cực tham gia công tác nhân đạo.



Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XII đã tín nhiệm bầu bà Đỗ Thị Thu Thảo, Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tái đắc cử Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội cũng bầu ông Nguyễn Sĩ Trường là Phó Chủ tịch chuyên trách, bà Lê Nữ Thùy Dương là Phó Chủ tịch Hội.



Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Phan Phương - TTXVN



Bà Đỗ Thị Thu Thảo, sinh năm 1975, trình độ Cao cấp lý luận chính trị; Tiến sĩ Kinh tế chính trị, Thạc sĩ Quản lý công, Đại học chuyên ngành Xã hội học và Cử nhân Tiếng Anh. Bà là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XVI. Từ tháng 10/2025, bà giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khoá XI./.