Australia và Việt Nam hợp tác thúc đẩy đổi mới công nghệ chiến lược

Hiệu trưởng Đại học UTS, Giáo sư Andrew Parfitt, đoàn đại biểu UTS và đại diện DFAT trong cuộc thảo luận về Trung tâm Công nghệ Chiến lược Australia - Việt Nam với Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Phan Tâm tại Hà Nội tháng 11/2024. Ảnh Tư liệu: TTXVN phát

Đại diện Đại học UTS ký MOU với Học viện Bưu chính Viễn thông - đơn vị tiếp nhận Trung tâm Công nghệ Chiến lược Australia - Việt Nam tại Việt Nam, tháng 8/2023. Ảnh Tư liệu: Lê Đạt - PV TTXVN tại Australia

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 10/3, Đại học Công nghệ Sydney (UTS) cho biết sẽ dẫn đầu việc thành lập Trung tâm Công nghệ Chiến lược Australia - Việt Nam dưới sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trung tâm mới này sẽ đóng vai trò là trung tâm nghiên cứu tiên tiến cho sự hợp tác giữa hai quốc gia trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược và an ninh mạng, bao gồm công nghệ 5G và công nghệ 6G mới nổi.

Nokia, một công ty tiên phong về đổi mới công nghệ B2B, là đối tác công nghệ sáng lập. Nokia Digital Automation Cloud (DAC) sẽ giúp kết nối trong toàn bộ trung tâm mới, được đặt tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) tại Hà Nội, một trường đại học hàng đầu về công nghệ truyền thông và chuyển đổi số.

Đại sứ Australia phụ trách các vấn đề an ninh mạng và công nghệ quan trọng của Bộ Ngoại giao Australia, ông Brendan Dowling, cho biết sáng kiến này sẽ đưa cả hai quốc gia lên vị trí hàng đầu về kết nối toàn cầu và hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, an ninh và hòa nhập kỹ thuật số. Phù hợp với mối Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia, trung tâm nghiên cứu mới này đặt trọng tâm vào việc tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia về các công nghệ chiến lược, bao gồm khai thác tiềm năng của công nghệ 5G và 6G. Trung tâm sẽ thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và công nghiệp, đồng thời tăng cường sự ổn định mạng quốc tế cho khu vực chung của hai nước

Sự hợp tác này diễn ra sau chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng (khi đó là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) tới Australia và Phòng thí nghiệm Công nghệ UTS năm 2023, tại đó các cuộc thảo luận với các đối tác và nhà lãnh đạo ngành của Australia đã củng cố nhu cầu về quan hệ đối tác nghiên cứu và đào tạo sâu hơn. Trong thông cáo báo chí ngày 10/3, Đại học UTS nêu rõ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết sáng kiến này ra đời vào thời điểm quan trọng đối với Việt Nam. Những tiến bộ trong kết nối thế hệ tiếp theo là chìa khóa để thực hiện Nghị quyết 57 của Đảng, trong đó xác định chuyển đổi số quốc gia, khoa học và công nghệ là động lực thiết yếu cho tiến bộ kinh tế - xã hội, hỗ trợ tăng trưởng và thịnh vượng trong tương lai của Việt Nam. Sự hợp tác giữa UTS và PTIT sẽ tập hợp các học giả, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách hàng đầu trong ngành để khám phá sức mạnh chuyển đổi của công nghệ 5G và 6G mới nổi.

Về phần mình, Giáo sư Andrew Parfitt cho biết UTS rất tự hào khi dẫn đầu dự án hợp tác này với Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Nokia và các đối tác khác; bày tỏ tin tưởng trung tâm sẽ tạo ra những cơ hội tuyệt vời để các nhà nghiên cứu, các đối tác công nghiệp và chính phủ của hai quốc gia tận dụng các hợp tác công nghệ chiến lược; đồng thời nêu bật tầm nhìn của UTS là trở thành một trường đại học hàng đầu thế giới có tác động toàn cầu, phục vụ công lý xã hội, hòa nhập và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (LHQ).

Thay mặt UTS và các đối tác, Giáo sư Andrew Parfitt gửi lời cảm ơn Chính phủ Australia và Việt Nam đã hỗ trợ thông qua DFAT và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đặc biệt là sự tin tưởng của các Bộ này để UTS lãnh đạo sáng kiến vô cùng quan trọng nói trên.

Giám đốc Trung tâm Công nghệ Chiến lược Australia - Việt Nam, Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Điệp cho biết trung tâm sẽ thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, lãnh đạo chính sách và phát triển các ứng dụng thực tế giúp khai thác toàn bộ tiềm năng của chuyển đổi số. Nokia, động lực chính của ngành và là đối tác công nghệ của dự án, dự đoán 5G và 5G-Advanced sẽ đóng góp tới 8.000 tỷ USD vào GDP toàn cầu vào năm 2030, mở ra nguồn doanh thu tăng trưởng mới cho cả Việt Nam và Australia. Các lĩnh vực mới nổi khác như AI, nghiên cứu chất bán dẫn, thiết kế và thử nghiệm chip, năng lượng sạch, chuyển đổi số và kỹ thuật môi trường cũng có tiềm năng hợp tác.

Với sứ mệnh kết nối nghiên cứu, ngành và chính sách, Trung tâm Công nghệ Chiến lược Australia - Việt Nam mời các học giả, doanh nghiệp và các nhà lãnh đạo công nghệ đóng góp vào quá trình chuyển đổi số. Các sáng kiến sắp tới bao gồm thành lập phòng thí nghiệm nghiên cứu 5G hiện đại, tài trợ “hạt giống” công nghệ chiến lược, học bổng 5G, chương trình cố vấn dành cho phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ và chương trình trao đổi văn hóa ứng dụng 5G.

Trung tâm Công nghệ Chiến lược Australia - Việt Nam sẽ thúc đẩy đổi mới trong sản xuất, năng lượng, vận tải, nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe và giáo dục, đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ và chuyển đổi số ở cả hai quốc gia; cung cấp một môi trường được kiểm soát để thử nghiệm và tối ưu hóa các ứng dụng 5G, các doanh nghiệp, chính phủ và các viện nghiên cứu có thể phát triển các giải pháp thực tế cho các thách thức như hiệu quả năng lượng, quản lý tài nguyên và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số bền vững.

Nền kinh tế số của Việt Nam được cho là sẽ đạt hơn 50 tỷ USD vào năm 2025 nhờ thương mại điện tử và số hóa các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với chuyên môn của Australia về kết nối tiên tiến và an ninh mạng, sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đổi mới xuyên biên giới và thương mại song phương.

Ngoài việc thúc đẩy kết nối thế hệ tiếp theo, Trung tâm còn cam kết xây dựng một khuôn khổ an ninh mạng mạnh mẽ đảm bảo việc áp dụng công nghệ số một cách an toàn và có trách nhiệm. Thông qua nghiên cứu hợp tác và sự tham gia của ngành/chính phủ, Trung tâm sẽ tăng cường phòng ngừa tội phạm mạng và hợp tác, trang bị cho cả hai quốc gia khả năng phòng thủ kỹ thuật số mạnh mẽ hơn.

Trung tâm Công nghệ Chiến lược Australia - Việt Nam sẽ hỗ trợ sự an toàn trực tuyến và tính toàn diện kỹ thuật số, đặc biệt tập trung vào việc tạo ra một không gian mạng an toàn hơn cho phụ nữ, trẻ em và các cộng đồng dễ bị tổn thương. Bằng cách thúc đẩy việc sử dụng công nghệ có đạo đức và hành vi kỹ thuật số có trách nhiệm, Trung tâm sẽ góp phần tạo nên một không gian mạng quốc tế ổn định và an toàn hơn./.