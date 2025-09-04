ASEAN vinh danh 2 thành phố Việt Nam về môi trường bền vững

Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình được vinh danh tại Lễ trao giải ESC lần thứ 6. Ảnh: Bùi Hoàn - PV TTXVN tại Malaysia

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, thành phố Hoa Lư là một trong 10 thành phố xuất sắc nhận Giải thưởng ESC lần thứ 6. Đây là sự ghi nhận cho những sáng kiến nổi bật của thành phố trong các lĩnh vực phát triển du lịch bền vững, giáo dục môi trường và nâng cao nhận thức trong trường học. Giải thưởng ESC vinh danh các thành phố thể hiện cam kết xuất sắc trong việc duy trì một môi trường sống xanh, sạch và đáng sống.

Cũng tại buổi lễ, thành phố Hải Phòng đã được trao Chứng nhận COR lần thứ 5 ở hạng mục “Đô thị đa dạng sinh học và không gian xanh”. Giải thưởng này ghi nhận những nỗ lực của Hải Phòng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển các không gian xanh đô thị.