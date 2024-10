ASEAN-Trung Quốc thúc đẩy hợp tác chống tội phạm tài chính

Đoàn Việt Nam tại Hội nghị. Ảnh: Đỗ Vân-PV TTXVN tại Singapore

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Chưởng lý, Cơ quan Tổng Chưởng lý Singapore Lucien Wong nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc trong việc chống tội phạm tài chính. Hội nghị đánh dấu kỷ niệm 20 năm hình thành cơ chế này trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến sự gia tăng mạnh tội phạm tài chính. Sự phức tạp ngày càng tăng của tội phạm tài chính đòi hỏi sự hợp tác giữa các cơ quan công tố để trao đổi các thông lệ tốt nhất và các chiến lược truy tố nhằm đối phó với loại tội phạm này.

Theo nhà chức trách Singapore, các nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ của châu Á, bao gồm cả Singapore, đang ngày càng trở thành mục tiêu của tội phạm tài chính. Trên thực tế, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) xác định gian lận tài chính là mối đe dọa lớn, có khả năng trở nên phổ biến trong tương lai gần. Dữ liệu của Lực lượng Cảnh sát Singapore cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2024, số vụ lừa đảo và tội phạm mạng tăng 18% và tổng số tiền bị mất do lừa đảo tăng 25% so với cùng kỳ năm 2023. Các hình thức tội phạm tài chính xuyên biên giới khác như rửa tiền và gian lận chứng khoán, buôn người và buôn ma túy cũng đang gia tăng và ngày càng phức tạp do các yếu tố như việc sử dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo tràn lan, sự gia tăng kết nối toàn cầu, các tổ chức tội phạm rất tinh vi và phi tập trung, khiến việc phát hiện và xóa sổ trở nên khó khăn hơn nhiều. Ngoài tác động tài chính tức thời, loại tội phạm này còn gây ra mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia, đồng thời làm giảm niềm tin của công chúng vào các thể chế pháp lý.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày tham luận chỉ ra thách thức của tội phạm tài chính xuyên quốc gia đối với an ninh, an toàn của mỗi quốc gia và khu vực; chia sẻ những thành công, thực tiễn tốt và khó khăn của các nước trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm tài chính; đề xuất các biện pháp hợp tác nhằm thúc đẩy hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm tài chính, tội phạm xuyên quốc gia. Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Singapore, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết: “Về phía Việt Nam, chúng tôi cũng chuẩn bị một bài phát biểu quan trọng tại hội nghị để nêu lên những thách thức của Việt Nam cũng như những kinh nghiệm chia sẻ của Việt Nam với các bạn trong khối ASEAN-Trung Quốc, để cùng nhau phối hợp hợp tác đào tạo, hỗ trợ và cùng đấu tranh với loại tội phạm này trong thời gian tới”.

Hội nghị khép lại bằng việc ký Tuyên bố chung vào chiều cùng ngày, trong đó các bên thống nhất nhận thức và hành động, cam kết chia sẻ thông tin, hỗ trợ lẫn nhau và hợp tác trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính./.