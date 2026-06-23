ASEAN tăng cường hợp tác khoa học và công nghệ thúc đẩy kinh tế tăng trưởng bền vững

Toàn cảnh Hội nghị Ủy ban Cố vấn ASEAN về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo lần thứ 20 (BAC-20). Ảnh: Xuân Tú – Pv TTXVN tại Lào

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe báo cáo và thảo luận nhiều chương trình nghị sự quan trọng, đặc biệt là việc theo dõi tiến độ của Kế hoạch công tác ưu tiên kinh tế (PED) thường niên năm 2025 và 2026 của Ủy ban ASEAN về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (COSTI), cụ thể như thành tựu Dự án khởi nghiệp công nghệ ASEAN (ASEAN Tech Startup Ignite) giai đoạn II năm 2025 do Malaysia trình bày; tiến độ Dự thảo Tuyên bố ASEAN về thúc đẩy hợp tác lĩnh vực đổi mới, công nghệ và khoa học không gian; và Kế hoạch khu vực về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về trí tuệ nhân tạo (AI) giai đoạn I lĩnh vực sức khỏe năm 2026, do Philippines trình bày dưới sự đồng chủ trì của Lào.

Ngoài ra, các đoàn đại biểu đã cùng thảo luận thông qua đề xuất kết quả công tác quan trọng thường niên năm 2027 theo Sáng kiến ASEAN - EU Elevate nhằm nâng cao năng lực của Văn phòng Chuyển giao Công nghệ ASEAN, đây là sự hợp tác giữa ASEAN và Liên minh châu Âu. Trong khi đó, Ban Thư ký ASEAN (ASEC) cũng đã báo cáo tiến độ về tình trạng tài chính và việc đóng góp vào Quỹ Khoa học, công nghệ và đổi mới ASEAN (ASTIF), đồng thời thông báo kế hoạch tiếp nhận đề xuất Dự án thuộc Quỹ ASTIF Call 2026, mở ra cơ hội cho các nhà nghiên cứu trong ASEAN được nộp đề xuất dự án hợp tác lĩnh vực công nghệ. Để bảo đảm việc tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động khoa học, công nghệ và đổi mới ASEAN (APASTI) 2026-2035 đạt hiệu quả cao nhất, hội nghị còn được nghe tiến độ phát triển Bảng kiểm soát theo dõi và đánh giá (M&E Dashboard), đồng thời đã rà soát Điều khoản tham chiếu (ToR) của các tổ chức dưới sự chỉ đạo của COSTI để cho phù hợp với định hướng phát triển trong tương lai.

Các đại biểu ASEAN chụp ảnh chung tại Hội nghị BAC-20. Ảnh: Xuân Tú – Pv TTXVN tại Lào

Tại hội nghị, các đoàn đại biểu cũng đã thảo luận thông qua Báo cáo của Hội nghị BAC-20 trên cơ sở chờ sự xác nhận sau. Đồng thời, Việt Nam đã đề xuất chủ trì tổ chức Hội nghị Ủy ban Tư vấn BAC lần tiếp theo (BAC-21). Hội nghị BAC-20 diễn ra thành công tốt đẹp, cho thấy quyết tâm của Lào và các nước thành viên ASEAN trong hợp tác khoa học và công nghệ nhằm thúc đẩy kinh tế khu vực tăng trưởng vững mạnh và bền vững./.