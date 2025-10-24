Tin tức
ASEAN rà soát công tác chuẩn bị
Diễn ra trong các ngày 26-28/10, đây là các hoạt động cao điểm trong năm Chủ tịch ASEAN 2025 của Malaysia, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước ASEAN, Timor Leste, Lãnh đạo các nước đối tác, khách mời của Chủ tịch ASEAN 2025 và Tổng Thư ký Liên hợp quốc.
Với trên 15 phiên họp và hoạt động cấp cao, các nhà lãnh đạo dự kiến trao đổi và thống nhất những phương hướng, biện pháp quan trọng nhằm tăng cường hợp tác, mở rộng liên kết, khai thác hiệu quả những động lực tăng trưởng mới và ứng phó hữu hiệu với những thách thức đang nổi lên, qua đó đóng góp cho hoà bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đặc biệt, dự kiến tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47, ASEAN sẽ chính thức kết nạp Timor Leste là thành viên thứ 11, mở ra chương mới trong lịch sử phát triển của ASEAN.
Về văn kiện, các Lãnh đạo dự kiến ký kết, thông qua và ghi nhận gần 80 văn kiện nhằm thúc đẩy hợp tác ASEAN và giữa ASEAN với đối tác trên nhiều lĩnh vực ưu tiên, nhất là kinh tế, thương mại…
Đánh giá cao công tác chuẩn bị của nước chủ nhà, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN nhằm bảo đảm các hội nghị được tổ chức thành công và đạt nhiều kết quả thiết thực.
Nhân dịp này, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đã cùng các nước trao đổi nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, hỗ trợ Timor Leste sau khi gia nhập, mở rộng Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), rà soát tình hình hợp tác giữa ASEAN với các đối tác và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.
Các Hội nghị quan chức cao cấp ASEAN đã mở đầu cho chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan.Theo chương trình, ngày 25/10 sẽ tiếp tục diễn ra các Hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Hội nghị chung Bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế ASEAN./.