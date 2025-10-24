ASEAN rà soát công tác chuẩn bị

Các đại biểu tại Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN. Ảnh: Viên Luyến – PV TTXVN tại Malaysia

Diễn ra trong các ngày 26-28/10, đây là các hoạt động cao điểm trong năm Chủ tịch ASEAN 2025 của Malaysia, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước ASEAN, Timor Leste, Lãnh đạo các nước đối tác, khách mời của Chủ tịch ASEAN 2025 và Tổng Thư ký Liên hợp quốc.

Với trên 15 phiên họp và hoạt động cấp cao, các nhà lãnh đạo dự kiến trao đổi và thống nhất những phương hướng, biện pháp quan trọng nhằm tăng cường hợp tác, mở rộng liên kết, khai thác hiệu quả những động lực tăng trưởng mới và ứng phó hữu hiệu với những thách thức đang nổi lên, qua đó đóng góp cho hoà bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đặc biệt, dự kiến tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47, ASEAN sẽ chính thức kết nạp Timor Leste là thành viên thứ 11, mở ra chương mới trong lịch sử phát triển của ASEAN.

Về văn kiện, các Lãnh đạo dự kiến ký kết, thông qua và ghi nhận gần 80 văn kiện nhằm thúc đẩy hợp tác ASEAN và giữa ASEAN với đối tác trên nhiều lĩnh vực ưu tiên, nhất là kinh tế, thương mại…