ASEAN Para Games 13: Điền kinh Việt Nam có thêm HCV môn Ném lao

Nguyễn Tùng Giang trên đường chạy 5.000m nam T12, giành HCĐ. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, trong một ngày thi đấu tập trung và đầy quyết tâm tại ASEAN Para Games 13 đang diễn ra tại Nakhon Ratchasima, các vận động viên điền kinh người khuyết tật Việt Nam đã cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đẹp cả trên đường đua và trên bục nhận huy chương.

Vận động viên Võ Văn Tùng xuất sắc giành HCV ở nội dung ném lao nam hạng thương tật F33-F34 với thành tích 21,73m. Cùng nội dung này, Nguyễn Viết Đại bám sát đồng đội và giành HCB với thành tích 20,63m.

Ở nội dung chạy 5.000m nam hạng thương tật T11, vận động viên Vũ Tiến Mạnh đã thể hiện sự bền bỉ và xuất sắc cán đích với thành tích 20 phút 39,04 giây, qua đó giành HCB. Trong khi đó, ở nội dung chạy 5.000m nam hạng thương tật T12, vận động viên Nguyễn Văn Bình giành HCB với thành tích 21 phút 3,27 giây và Nguyễn Tùng Giang giành HCĐ với thành tích 22 phút 49,29 giây.

Các vận động viên Việt Nam cũng thể hiện nỗ lực và ý chí quyết tâm cao ở môn đẩy tạ, với Ngô Thị Lan Thanh giành HCB ở nội dung đẩy tạ nữ hạng thương tật F55 với thành tích 5,83m, Trần Thị Thúy Hằng giành HCĐ nội dung đẩy tạ nữ hạng thương tật F44 với thành tích 7,45m, và Võ Thị Thu Thuận giành HCĐ đẩy tạ nữ hạng thương tật F63-F64 với thành tích 6,13m.

Những cố gắng và thành tích của các vận động viên điền kinh biểu hiện ý chí quật cường vượt qua rào cản để chạm đỉnh vinh quang, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của đoàn thể thao nước nhà./.