ASC 2026: Tiếp lửa đam mê khoa học cho thế hệ trẻ Việt Nam

Sự kiện quy tụ hơn 300 học sinh, sinh viên xuất sắc đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng sự tham dự của các nhà khoa học hàng đầu thế giới, trong đó có nhiều chủ nhân giải thưởng Nobel, Fields và Turing. Đoàn Việt Nam tham dự ASC 2026 gồm 10 học sinh, sinh viên xuất sắc đại diện cho các trường đại học và THPT chuyên hàng đầu trên cả nước. Chuỗi hoạt động tại trại hè đã mang lại nhiều trải nghiệm và tư duy mới mẻ cho các đại biểu trẻ.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Trại hè Khoa học châu Á 2026. Ảnh: Lê Anh - PV TTXVN tại Hongkong

Đánh giá về chuỗi hoạt động, em Nguyễn Lương Bằng (Trường Canning College, Australia) cho biết ASC 2026 đem lại những trải nghiệm văn hóa và học thuật đặc biệt thú vị. Dù nhiều bài giảng chuyên sâu vượt quá trình độ hiện tại, chính điều đó lại khơi dậy khao khát học hỏi, đồng thời sự gần gũi của các nhà khoa học lớn đã truyền thêm niềm tự hào và động lực mạnh mẽ cho bản thân.

Trong khi đó, em Trần Anh Kiệt (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Gia Lai) ấn tượng nhất với bài học về tư duy liên ngành. Em Kiệt chia sẻ các giáo sư đã chỉ ra mối liên hệ sâu sắc giữa các lĩnh vực khoa học — điều em chưa từng nhận ra trước đây, đồng thời khẳng định sự liên kết giữa các ngành và các lĩnh vực chính là chìa khóa then chốt để phát triển và đạt được những thành tựu lớn trong tương lai.

Ở góc độ tích lũy hành trang hội nhập, em Nguyễn Thanh Thủy (Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng những ngày giao lưu tại HKU và tiếp xúc với các giáo sư hàng đầu sẽ giúp bản thân nâng cao năng lực học tập đại học sau này. Sau khi trở về Việt Nam, Thủy mong muốn lan tỏa tinh thần cầu tiến và khuyến khích bạn bè tích cực tham gia các diễn đàn khoa học quốc tế.

Trại hè Khoa học châu Á 2026 diễn ra từ ngày 2 - 8/8 do Đại học Hong Kong đăng cai tổ chức. Đối với Việt Nam, ASC không chỉ là chuyến giao lưu ngắn ngày mà đã trở thành hành trình ươm mầm tài năng bền bỉ suốt gần hai thập kỷ.

Theo PGS.TS. Nguyễn Anh Kỳ (Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) — người trực tiếp đưa chương trình ASC về Việt Nam, hoạt động này đã được biết đến rộng rãi trong giới khoa học và giáo dục trong nước từ năm 2009. Hằng năm, Ban tổ chức tại Việt Nam đều nhận được số lượng hồ sơ đăng ký vượt xa chỉ tiêu, thể hiện sức hút và niềm đam mê khoa học rất lớn của thế hệ trẻ.

Việc Việt Nam đồng hành liên tục tại các kỳ ASC từ năm 2009 đến nay không chỉ giúp nâng cao vị thế của giáo dục nước nhà trên bản đồ khoa học trẻ châu Á, mà còn mở ra kỳ vọng về việc Việt Nam sẽ chính thức đăng cai tổ chức sự kiện uy tín này trong tương lai./.