Argentina và Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác nghị viện

Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt có buổi tiếp thượng nghị sĩ Jorge Milton Capitanich, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị châu Á của Thượng viện Argentina. Ảnh: Diệu Hương, phóng viên TTXVN tại Buenos Aires

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, tại buổi tiếp Đại sứ Ngô Minh Nguyệt thông tin về kết quả Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kết quả bầu cử Quốc hội khóa mới và việc bầu, kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước vào nửa đầu năm nay, đồng thời đánh giá cao sự ủng hộ từ bạn bè quốc tế đối với các thành tựu và chính sách đối ngoại của Việt Nam.



Đại sứ Ngô Minh Nguyệt khẳng định mối quan hệ giữa Việt Nam và Argentina ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực như chính trị ngoại giao, kinh tế, giáo dục, văn hóa sau hơn 5 thập kỷ hình thành và phát triển. Trong những năm gần đây, quan hệ thương mại giữa hai nước phát triển nhanh chóng. Argentina là bạn hàng thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại Mỹ Latinh và Việt Nam là bạn hàng thương mại lớn thứ 7 của Argentina và lớn thứ nhất của nước này tại Đông Nam Á. Kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 4,5 tỷ USD năm 2025.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt nhấn mạnh hai bên cũng đang mở rộng hợp tác trên một số lĩnh vực mới như công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, khoa học - công nghệ, văn hóa, thể thao, giao lưu giữa các địa phương, tiến tới thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực công-nông nghiệp.



Về phần mình, Thượng nghị sĩ Capitanich bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước, cũng như giữa các chính đảng và nhà nước, bên cạnh việc tăng cường trao đổi đoàn. Ông bày tỏ sẵn sàng ủng hộ đàm phán Hiệp định Thương mại ưu đãi (PTA) giữa Việt Nam và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR).



Thượng nghị sĩ Capitanich nhấn mạnh tầm quan trọng cần thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương trong lĩnh vực công nghệ cao, mở rộng giao lưu giữa các địa phương và hợp tác có hiệu quả tại các diễn đàn như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU). Nghị sĩ cũng đề cao việc Argentina đã chính thức khai trương Văn phòng Tùy viên công – nông nghiệp tại Việt Nam, cho thấy tầm quan trọng mà Argentina dành cho Việt Nam trong mối quan hệ song phương./.