Áp thuế tạm thời 27,83% với một số sản phẩm thép cán nóng từ Trung Quốc

Thép được sản xuất tại nhà máy ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 2/4, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký, ban hành Quyết định số 612/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại tạm thời đối với một số sản phẩm thép cán nóng có xuất xứ từ Trung Quốc với mức thuế lên đến 27,83%.

Hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng là một số sản phẩm sắt hoặc thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng; được cán nóng; độ dày từ 1,2mm đến 25,4mm; có chiều rộng lớn hơn 1.880mm và nhỏ hơn hoặc bằng 2.300mm; chưa được gia công quá mức cán nóng.



Cùng đó là hàng hóa đã tẩy gi hoặc không tẩy gi; không dát phủ, phủ, mạ hoặc tráng; có phủ dầu hoặc không phủ dầu; hàm lượng carbon nhỏ hơn hoặc bằng 0,30% tính theo khối lượng.

Sản phẩm thép cán nóng bị áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ tạm thời được phân loại theo các mã HS: 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.19, 7208.27.99, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.20, 7208.39.40, 7208.39.90, 7208.52.00, 7208.53.00, 7208.54.90, 7208.90.90, 7211.14.15, 7211.14.16, 7211.14.19, 7211.19.13, 7211.19.19, 7211.90.12, 7211.90.19, 7225.30.90, 7225.40.90, 7225.99.90, 7226.91.10, 7226.91.90.

Kết luận điều tra sơ bộ của cơ quan điều tra xác định, hàng hóa có hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép cán nóng có chiều rộng lớn hơn 1.880mm và nhỏ hơn hoặc bằng 2.300mm có xuất xứ từ Trung Quốc.

Hành vi này diễn ra thông qua việc thay đổi không đáng kể hàng hóa bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại theo Quyết định số 1959/QĐ-BCT ngày 4/7/2025 về việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm thép cán nóng có xuất xứ từ Trung Quốc; đồng thời chấm dứt điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nóng có xuất xứ từ Ấn Độ.

Quyết định số 612/QĐ-BCT của Bộ Công Thương cũng nêu rõ, có tồn tại thiệt hại của ngành sản xuất trong nước do tác động của hàng hóa nhập khẩu bị điều tra lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại gia tăng nhanh và mạnh từ Trung Quốc. Đồng thời, chỉ số kinh tế cũng cho thấy hiệu quả của biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cán nóng có xuất xứ từ Trung Quốc hiện đang bị suy giảm do tác động của hàng hoá nhập khẩu bị điều tra lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại nhập khẩu từ Trung Quốc./.