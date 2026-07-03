Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rất to

Hướng di chuyển của bão số 1. Ảnh: Nguồn Trung tâm KTTV quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 04 giờ ngày 3/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/h.

Dự báo trong 24 đến 72 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc và Bắc với tốc độ 10-15 km/h. Đến 04 giờ ngày 4/7, vị trí tâm bão ở khoảng 19,5 N-108,8E, trên vùng ven biển phía Tây đảo Hải Nam (Trung Quốc) với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ thiên tai: cấp 3; khu vực chịu ảnh hưởng: Phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Đến 04 giờ ngày 5/7, tâm bão ở khoảng 21,5N-107,9E, trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng: cấp 3; khu vực chịu ảnh hưởng: Vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông; khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu); vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Đến 04 giờ ngày 6/7, bão di chuyển trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp. Cấp độ thiên tai: cấp 3; khu vực chịu ảnh hưởng: Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu); vùng biển ven bờ và đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Cảnh báo tác động trên biển, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), từ đêm 3/7 mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão 3,0-5,0m; biển động rất mạnh. Thiên tai có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Trên đất liền ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, từ chiều 04/7 có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2,0-3,0m; nước dâng do bão khoảng 0,2-0,3m, nguy cơ gây tốc mái nhà, gãy đổ cây xanh và ngập cục bộ. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp; ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ.

Về mưa lớn, từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm; riêng Đông Bắc Bắc Bộ 150-250mm, cục bộ trên 350mm. Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi; ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân. Các địa phương và người dân cần chủ động thực hiện biện pháp phòng chống theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Dự báo chi tiết cho các khu vực đêm và ngày 3/7 như sau:

TP. Hà Nội có nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh có nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C Có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh./.