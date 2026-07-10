Áo: Thủ đô Vienna chia sẻ kinh nghiệm đô thị thông minh, hỗ trợ cộng đồng người Việt

Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng gặp Thị trưởng Thành phố Vienna Michael Ludwig trao đổi về thúc đẩy hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân và quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Vienna. Ảnh TTXVN phát

Tại cuộc gặp, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng đánh giá cao vai trò của Thị trưởng Michael Ludwig trong việc lãnh đạo phát triển thủ đô Vienna với tiêu chí lấy người dân và chất lượng cuộc sống làm trung tâm, đưa Vienna nhiều năm liền được bình chọn là một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới với mô hình tiêu biểu về quản lý đô thị thông minh, môi trường bền vững, giao thông hiệu quả, giáo dục và y tế tiên tiến, nhà ở xã hội ưu việt. Đại sứ cảm ơn Thị trưởng Ludwig đã tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Áo yên tâm sinh sống, làm việc và học tập; đồng thời đề xuất thành phố Vienna phối hợp tổ chức các sự kiện kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Áo năm 2027, tiếp tục tăng cường hợp tác địa phương, chia sẻ kinh nghiệm đô thị thông minh, hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, du lịch, âm nhạc và bảo tồn các di sản văn hóa.



Nhân dịp này, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng trao tặng Thị trưởng Ludwig cuốn sách văn học thiếu nhi được dịch sang tiếng Việt “Bà Ngoại trên cây táo” của nhà văn Áo nổi tiếng Mira Lobe – tác phẩm được tặng Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ VIII.



Đại sứ trao tặng Thị trưởng Ludwig cuốn sách văn học thiếu nhi được dịch sang tiếng Việt “Bà Ngoại trên cây táo” của nhà văn Áo nổi tiếng Mira Lobe. Ảnh: TTXVN phát

Thị trưởng Ludwig bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, cũng như bản sắc văn hóa, ẩm thực của Việt Nam; thăm hỏi và đánh giá cao sự đoàn kết, năng động, sự đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt Nam tại Vienna vào sự phát triển chung của thành phố nói riêng, nước Áo nói chung. Thị trưởng Ludwig nhất trí phối hợp tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước năm 2027, đồng thời ủng hộ các đề xuất ưu tiên hợp tác của Việt Nam về quản lý đô thị thông minh (mời các đoàn Việt Nam sang tham quan mô hình thành phố thông minh Aspern ở Vienna), bảo vệ môi trường và quy hoạch đô thị; nghiên cứu, đào tạo, phát triển khoa học, công nghệ (nhất là công nghệ số, khoa học sự sống, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử…); thúc đẩy quảng bá du lịch (tổ chức roadshow, diễn đàn du lịch), tiến tới mở đường bay thẳng, tổ chức giao lưu biểu diễn âm nhạc cổ điển ở thủ đô hai nước. Cảm ơn về cuốn sách “Bà Ngoại trên cây táo”, Thị trưởng Ludwig cho biết các tác phẩm của nhà văn Mira Lobe gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ người dân Áo và là cầu nối văn hóa, hữu nghị rất ý nghĩa giữa Áo và Việt Nam, cũng như bạn bè quốc tế./.