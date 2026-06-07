Áo dài tỏa sáng tại đêm hội đậm sắc màu văn hóa Việt tại châu Âu

Thủ tướng Andrej Babiš và Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Dương Hoài Nam cùng phu nhân chụp ảnh tại một quầy hàng tại sự kiện trước giờ diễn ra Chung kết Hoa hậu Phu nhân toàn châu Âu 2026.Ảnh: Việt Thắng P/v TTXVN Tại Praha

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Ẩm thực và Áo dài Việt Nam tại CH Séc, quy tụ 22 thí sinh đến từ nhiều quốc gia châu Âu. Không chỉ là sân chơi tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam xa quê, cuộc thi còn mang ý nghĩa gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, trong đó tà áo dài – biểu tượng của sự duyên dáng và bản sắc dân tộc – tiếp tục được tỏa sáng trong đời sống cộng đồng người Việt tại châu Âu.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình Chung kết Hoa hậu Phu nhân toàn châu Âu 202 là sự hiện diện của Thủ tướng CH Séc Andrej Babiš. Trong ảnh Thủ tướng đã tham quan các gian hàng văn hóa, ẩm thực Việt Nam, thể hiện sự quan tâm đối với cộng đồng người Việt tại sở tại cũng như các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước. Ảnh: Việt Thắng P/v TTXVN Tại Praha

Điểm nhấn của chương trình là sự hiện diện của Thủ tướng CH Séc Andrej Babiš. Ông đã cùng nguyên Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Dương Hoài Nam và lãnh đạo Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu tham quan các gian hàng văn hóa, ẩm thực Việt Nam, thể hiện sự quan tâm đối với cộng đồng người Việt cũng như các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Phát biểu khai mạc đêm hội, Đại sứ Dương Hoài Nam nhấn mạnh cuộc thi không chỉ là sân chơi tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt mà còn là cầu nối văn hóa, góp phần tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Đại sứ khẳng định áo dài là biểu tượng của vẻ đẹp, sự kiên cường và bản sắc Việt Nam, được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Đại sứ cũng nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc đã trở thành cầu nối quan trọng gắn kết nhân dân và văn hóa hai nước. Bằng sự chăm chỉ, tinh thần hội nhập và sự tôn trọng các giá trị bản địa, cộng đồng người Việt đã có nhiều đóng góp tích cực vào đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội của sở tại. Ông bày tỏ tin tưởng rằng những sự kiện như cuộc thi sẽ tiếp tục góp phần tăng cường gắn kết giữa các cộng đồng, thúc đẩy đa dạng văn hóa, sự tôn trọng lẫn nhau và tinh thần đoàn kết trong khu vực cũng như trên thế giới.

Đại sứ Dương Hoài Nam gửi lời cảm ơn tới chính quyền địa phương, ban tổ chức, nghệ sĩ, tình nguyện viên và các thí sinh đã góp phần tạo nên một sự kiện giàu ý nghĩa. Theo Đại sứ, các thí sinh không chỉ tỏa sáng trên sân khấu mà còn là những “đại sứ văn hóa”, mang hình ảnh Việt Nam và tà áo dài đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Petr Kubis - Thống đốc vùng Karlovy Vary - đánh giá cao việc tổ chức sự kiện tại thành phố, coi đây là minh chứng cho sự chung sống hài hòa giữa các cộng đồng. Theo ông, cộng đồng người Việt tại địa phương đã có nhiều đóng góp tích cực, trở thành cầu nối quan trọng trong quan hệ hai nước và đóng góp cho đời sống kinh tế – xã hội của địa phương. Vùng Karlovy Vary hiện có hơn 7.000 người Việt sinh sống trong tổng số khoảng 250.000 cư dân. Các hoạt động giao lưu văn hóa như cuộc thi góp phần tăng cường hiểu biết, gắn kết cộng đồng.



Phát biểu chúc mừng, ông Hoàng Đình Thắng – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu – ghi nhận nỗ lực của Ban tổ chức trong việc duy trì hoạt động văn hóa giàu bản sắc, góp phần gắn kết cộng đồng người Việt và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Ông khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn đồng hành cùng kiều bào trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mở đầu đêm chung kết là phần trình diễn áo dài với chủ đề “Hướng về phương Nam”, tiếp đó là các phần thi trang phục dạ hội và thi tài năng. Ban tổ chức đã trao các giải phụ gồm Người đẹp Truyền thông, Người đẹp Tài năng, Gương mặt Khả ái và Phu nhân được yêu thích nhất, đồng thời công bố 5 danh hiệu Đại sứ Nhân ái cùng 9 giải phụ khác.

Hoa hậu Áo dài phu nhân toàn châu Âu ở độ tuổi dưới 44 thuộc về phu nhân áo dài Nguyễn Thương Thùy (45) đến từ Phần Lan. Ảnh: Việt Thắng P/v TTXVN Tại Praha

Từ vòng sơ khảo, Ban Giám khảo lựa chọn Top 16, sau đó là Top 8 thí sinh xuất sắc bước vào phần thi ứng xử – nội dung quyết định các danh hiệu cao nhất.



Kết quả chung cuộc, 2 vương miện danh giá được trao cho Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn châu Âu (dưới 44 tuổi) Nguyễn Thương Thùy (Phần Lan) và Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn châu Âu (trên 45 tuổi) Vũ Ngân Hà (CH Séc). Các danh hiệu Á hậu được trao cho Á hậu 1 (dưới 44 tuổi) Vũ Thị Thu Huyền (Vương quốc Anh), Á hậu 1 (trên 45 tuổi) Vũ Thị Thúy Hằng (Cộng hòa Pháp), Á hậu 2 (dưới 44 tuổi) Nguyễn Thị Hồng Vân (Hà Lan) và Á hậu 2 (trên 45 tuổi) Phan Thị Thanh Huyền (CH Séc).



Khép lại đêm chung kết, trong không gian lung linh của thành phố nghỉ dưỡng Karlovy Vary, những tà áo dài thướt tha tiếp tục tạo nên điểm nhấn giàu cảm xúc, hòa quyện giữa truyền thống Việt Nam và nhịp sống châu Âu hiện đại. Sự kiện không chỉ tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt mà còn góp phần vun đắp cầu nối hữu nghị Việt Nam – CH Séc, đồng thời lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra cộng đồng quốc tế./.