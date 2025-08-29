Ấn tượng gian trưng bày của Huế tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm gian trưng bày triển lãm của Huế.

Đến với gian trưng bày của Huế người xem như được trở lại với quá khứ của vùng đất Thuận Hóa xưa, nơi có những công trình kiến trúc độc đáo được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới như Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Thế Tổ Miếu, cung Diên Thọ, các cung điện trong Tử Cấm Thành…

Áo dài, một nét văn hóa rất riêng của Huế.

Không những thế, Huế còn là thành phố không ngừng đổi mới, hội nhập, nhưng vẫn kiên định gìn giữ bản sắc. Trong phát triển kinh tế – xã hội, Huế tập trung vào du lịch, dịch vụ chất lượng cao, y tế chuyên sâu, công nghệ thông tin và công nghiệp sạch. Không chỉ kinh tế, Huế còn đi đầu trong ứng dụng khoa học – công nghệ, từng bước khẳng định thương hiệu thành phố thông minh của Việt Nam.

Hình ảnh nghi môn trong Hoàng thành Huế được tái hiện sinh động tại không gian trưng bày triển lãm.

Không dừng lại ở việc chiêm ngưỡng, triển lãm còn mở ra không gian trải nghiệm độc đáo với các sản phẩm OCOP – “mỗi xã một sản phẩm” của Huế. Trà cung đình, nón lá, sen Huế, hoa giấy Thanh Tiên, tranh làng Sình… tất cả đều toát lên bàn tay khéo léo và tâm hồn tài hoa của người dân nơi đây.

Trình diễn âm nhạc truyền thống Huế.

Ẩm thực Huế cũng góp mặt trong triển lãm: từ cà phê muối, chè sen đến những chiếc bánh lá, bánh in, bánh ngũ sắc… Tất cả đều thể hiện tinh tế triết lí “ăn cũng là thưởng thức văn hóa” của người Huế.

Khu trưng bày giới thiệu các sản phẩm văn hóa Huế.

Khu vực cuối cùng của không gian trưng bày mang đến một hình ảnh Huế của tương lai – một đô thị xanh, thông minh và phát triển bền vững. Huế định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương dựa trên nền tảng di sản, văn hóa và sinh thái. Từ quy hoạch cây xanh, bảo vệ môi trường, phát triển giao thông thông minh đến ứng dụng công nghệ số trong quản lí đô thị, Huế đang chứng minh quyết tâm xây dựng một thành phố vừa hiện đại vừa thân thiện với tự nhiên.

Một không gian trưng bày vừa hiện đại vừa thể hiện được bản sắc văn hóa Huế.

Trong không gian triển lãm, các hoạt động tương tác, mini show, workshop hay mã QR thông minh đã cho thấy nỗ lực kết nối giữa công nghệ với văn hóa, giữa quá khứ và tương lai. Đặc biệt, đêm nghệ thuật Huế tổ chức vào dịp Quốc khánh 2/9/2025 hứa hẹn sẽ là điểm nhấn, tái hiện những tinh hoa diễn xướng truyền thống của kinh đô xưa trên sân khấu hiện đại.

Các bạn trẻ trong trang phục truyền thống tại không gian trưng bày của Huế.

Gian trưng bày do UBND thành phố Huế chỉ đạo Sở Văn hoá và Thể thao chủ trì tổ chức, đã mở ra một hành trình đặc biệt, đưa công chúng bước vào thế giới của Huế: từ quá khứ hào hùng đến hiện tại hội nhập, từ kí ức di sản đến tương lai xanh bền vững./.