Ấn tượng Chương trình nghệ thuật và thời trang “Sông nước Tây Đô”

Nhiều tiết mục đặc sắc, mãn nhãn được biểu diễn trong chương trình. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN Ông Ngô Anh Minh, Giám đốc VietNews Academy cho biết: Diễn ra trong không gian đặc trưng của vùng sông nước, chương trình “Sông nước Tây Đô” mang đến một bức tranh nghệ thuật đa sắc, tái hiện chiều sâu văn hóa và đời sống của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Lấy cảm hứng từ dòng sông Hậu, sân khấu được thiết kế mở, kết hợp hiệu ứng ánh sáng và mặt nước, tạo nên không gian trình diễn giàu tính biểu cảm. Bên cạnh đó, chương trình có sự góp mặt của các nhà thiết kế Khôi Nguyễn, Thanh Hằng, Ruby Trần… cùng thương hiệu thời trang Việt News.

Chương trình được dàn dựng theo ba phần chính, dẫn dắt khán giả qua hành trình cảm xúc về miền di sản. Ở phần “Hồn quê xưa”, hình ảnh người con gái Tây Đô hiện lên mộc mạc, duyên dáng trong tà áo bà ba, khăn rằn - những biểu tượng văn hóa gắn bó với đời sống người dân Nam Bộ.

Tiếp nối là phần “Dòng chảy thời trang”, ghi dấu sự kết hợp giữa chất liệu truyền thống như lụa, gấm với ngôn ngữ thiết kế hiện đại. Các bộ sưu tập không chỉ tôn vinh giá trị bản địa, mà còn thể hiện xu hướng hội nhập, góp phần đưa thời trang mang bản sắc Việt vươn ra thị trường quốc tế.

Ở phần “Vũ điệu phù sa”, khán giả được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật dân gian được dàn dựng công phu, từ đờn ca tài tử đến các điệu múa lấy cảm hứng từ nhịp sống sông nước. Sự hòa quyện giữa âm nhạc, vũ đạo và thời trang đã tạo nên điểm nhấn nghệ thuật đặc sắc cho chương trình.

Bạn trẻ Nguyễn Minh Phương, đến từ Vĩnh Long chia sẻ: “Tôi thực sự ấn tượng với cách chương trình kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Những hình ảnh quen thuộc như áo bà ba, khăn rằn hay đờn ca tài tử được thể hiện rất sáng tạo, khiến tôi cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của văn hóa Nam Bộ. Xem chương trình, tôi càng thêm tự hào và yêu mến mảnh đất, con người miền Tây - nơi luôn mộc mạc nhưng giàu bản sắc”.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Cần Thơ nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung; đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới trong việc khai thác giá trị di sản thông qua các loại hình nghệ thuật đương đại, phục vụ phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa của địa phương./.