An toàn thông tin trở thành yêu cầu cấp thiết của ngành logistics

Các đại biểu trao đổi tại Hội thảo. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Theo Hiệp hội Logistics và cảng biển TP. Hồ Chí Minh, chuyển đổi số đang trở thành yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp logistics nâng cao hiệu quả vận hành và năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, quá trình số hóa cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo đảm an toàn thông tin và khả năng chống chịu trước các rủi ro an ninh mạng. Việc cập nhật xu hướng và thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái logistics số an toàn, hiện đại và bền vững cho Việt Nam là rất quan trọng.



Ông Nguyễn Thanh Lâm, Trưởng Trung tâm An ninh mạng - Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) chia sẻ, lĩnh vực logistics đang trở thành mục tiêu có giá trị cao. Trong quý I/2026, thế giới ghi nhận hơn 2.100 nạn nhân của các cuộc tấn công ransomware (mã độc tống tiền), tập trung chủ yếu tại Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á. Gần đây, một tập đoàn phân phối thực phẩm quy mô toàn cầu đã bị tấn công, gây gián đoạn hoạt động trong chuỗi cung ứng. Khi bị ransomware nhắm đến, rủi ro không chỉ là mất dữ liệu mà còn là gián đoạn cung ứng.

Nhiều chuyên gia cho rằng, logistics được xem là huyết mạch của nền kinh tế, đóng vai trò kết nối sản xuất, thương mại và tiêu dùng trong nước cũng như quốc tế. Những năm gần đây, ngành logistics Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi sâu sắc về mô hình quản trị, vận hành và cung cấp dịch vụ. Trong bối cảnh các chuỗi cung ứng ngày càng số hóa, việc bảo đảm an toàn thông tin cần được xem là một trong những yếu tố then chốt để xây dựng ngành logistics hiện đại, bền vững và hội nhập quốc tế.

Chuyên gia Nguyễn Thanh Lâm, Trưởng Trung tâm An ninh mạng - Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) trình bày về giải pháp an toàn thông tin cho logistics số. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và logistics, ông Felix Jung Seung Ho, Phó Tổng Giám đốc công nghệ thông tin của MP Logistics nhấn mạnh đến những nguy cơ an ninh mạng đang hiện hữu trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Các nguy cơ này bao gồm tấn công lừa đảo có chủ đích, phần mềm độc hại và những rủi ro phát sinh từ quá trình chuyển đổi số cũng như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Theo ông Felix, an toàn thông tin không chỉ là vấn đề công nghệ mà còn là một quyết định mang tính chiến lược của doanh nghiệp.

Thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, chi phí logistics của Việt Nam hiện tương đương khoảng 16% đến 17% GDP, cao hơn mức trung bình của thế giới là khoảng 10% - 12%. Trong khu vực ASEAN, chi phí logistics Việt Nam cũng cao hơn Singapore (8,5%), Malaysia (13%) và Thái Lan (15,5%).

Việt Nam hiện nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng logistics nhanh trong khu vực, với quy mô thị trường ước đạt hàng chục tỷ USD mỗi năm và tốc độ tăng trưởng bình quân từ 14–16%/năm. Điều này cho thấy dư địa lớn để ngành nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua đổi mới công nghệ và tối ưu hóa vận hành./.