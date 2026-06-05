An táng 16 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia

Các đại biểu đưa hài cốt các liệt sĩ đi an táng. Ảnh: Dư Toán – TTXVN



Dự buổi lễ có các đồng chí: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quốc gia; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Ngãi.



Trong số 16 hài cốt liệt sĩ, có 10 hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại Lào, 6 hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại Campuchia; có 13 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện phục vụ giám định ADN.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ, trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả và lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã vượt núi, băng rừng, sát cánh cùng quân và dân Lào, Campuchia chiến đấu chống kẻ thù chung, bảo vệ thành quả cách mạng, giành độc lập dân tộc, hòa bình và hạnh phúc cho nhân dân ba nước Đông Dương. Nhiều đồng chí đã mãi mãi nằm lại giữa núi rừng Trường Sơn hùng vĩ, nơi những cánh rừng sâu biên giới xa xôi, khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo khát vọng hòa bình, độc lập và tình hữu nghị quốc tế cao đẹp. Sự hy sinh cao cả của các đồng chí đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; vun đắp mối quan hệ đoàn kết chiến đấu đặc biệt Việt Nam - Lào - Campuchia, mối quan hệ thủy chung, trong sáng được xây đắp bằng xương máu của biết bao thế hệ chiến sĩ cách mạng và nhân dân ba nước.



Mùa khô 2025 - 2026, 67 cán bộ, chiến sĩ Đội K53 đã khảo sát, xác minh, xử lý 600 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tìm kiếm và đưa 16 hài cốt liệt sĩ về nước. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ là kết quả của sự nỗ lực, trách nhiệm và nghĩa tình, mà còn là biểu tượng thiêng liêng của lòng biết ơn, của tình đồng chí, đồng đội và giá trị nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam. Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nguyện đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc; ra sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh; chăm lo tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa; tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, để không một liệt sĩ nào bị lãng quên.



Ngay sau lễ viếng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu Trung ương, địa phương đã thực hiện nghi thức đưa các hài cốt liệt sĩ đi an táng. Dịp này, Phó Thủ tướng đã thăm hỏi, tặng quà Ban quản trang Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi, mong muốn đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nơi an nghỉ của các anh hùng, liệt sĩ./.