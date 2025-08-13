Ấn phẩm Báo ảnh Việt Nam đến với công chúng Lào và bạn bè quốc tế

Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone; Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Khamphanh Pheuyavong; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, các bộ ngành, cơ quan tuyên truyền, truyền thông, xuất bản trên cả nước Lào.

Phát biểu khai mạc, ông Khamphanh Pheuyavong đã ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành báo chí, truyền thông và in phát hành Lào trong suốt 75 năm xây dựng và trưởng thành đồng hành cùng sứ mệnh bảo vệ và phát triển đất nước, đóng vai trò là tiếng nói mạnh mẽ trong việc tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng - Nhà nước, thúc đẩy và giáo dục lòng yêu nước, chấp hành pháp luật trong nhân dân, động viên nhân dân giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của nhân dân các dân tộc Lào, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, các cơ quan báo chí truyền thông và in phát hành Lào đã phát triển cả về số lượng và chất lượng và áp dụng khoa học tiên tiến và công nghệ thông tin hiện đại vào việc sản xuất, truyền tải và phổ biến thông tin trong nước và quốc tế nhanh hơn, kịp thời và rộng rãi hơn.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp to lớn của đội ngũ những người làm báo, truyền thông và in phát hành của Lào trong suốt 75 năm qua. Thủ tướng nhấn mạnh, báo chí Lào đã không ngừng đổi mới, từng bước hiện đại hóa cả về nội dung và hình thức, theo kịp xu thế công nghệ và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Lào trong giai đoạn hội nhập sâu rộng hiện nay.

Thủ tướng Lào yêu cầu đội ngũ những người làm báo của đất nước tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về những thành tựu phát triển đất nước, lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội. Ông cũng kêu gọi các cơ quan báo chí chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc, bảo vệ lợi ích quốc gia và ổn định chính trị - xã hội.

Nhân dịp đặc biệt này, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng đoàn đại biểu cấp cao đã đến tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm báo chí và xuất bản. Tại gian hàng của Thông tấn xã Lào (KPL) – đối tác quan trọng của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Thủ tướng Sonexay Siphandone đã ghi sổ lưu bút, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của Thông tấn xã Lào trong công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Thủ tướng gửi lời chúc Thông tấn xã Lào tiếp tục phát triển vững mạnh, khẳng định vai trò nòng cốt trong nền báo chí cách mạng của đất nước.