An ninh mạng dẫn đầu xu hướng tuyển dụng ngành blockchain

Đại biểu thảo luận về nhu cầu nghề nghiệp trong lĩnh vực blockchain và tài sản mã hóa. Ảnh: Hoàng Vân - TTXVN

Các công nghệ lừa đảo hiện nay không chỉ được sử dụng đơn lẻ mà đã kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), deepfake, tài sản mã hóa và "hệ thống ngân hàng ngầm" để mở rộng quy mô hoạt động. Thực tế này cũng là yếu tố bổ sung khiến nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực an ninh mạng, quản trị rủi ro càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.



Đây là nội dung được tập trung thảo luận tại hội thảo "Công nghệ blockchain và Quản lý phi tập trung trong kỷ nguyên số" diễn ra chiều 8/5 tại Hà Nội. Sự kiện do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, Viện Công nghệ Blockchain và trí tuệ nhân tạo ABAII tổ chức.



Tiến sĩ Đỗ Văn Thuật, Chuyên gia Công nghệ, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam cho biết từ hệ sinh thái doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào blockchain liên tục mở rộng, đặt ra những yêu cầu mới với lực lượng lao động. Ảnh: Hoàng Vân - TTXVN



Chia sẻ tại hội thảo, Tiến sĩ Đỗ Văn Thuật, chuyên gia công nghệ, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam cho biết, từ năm 2018 - 2025, hệ sinh thái doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào blockchain liên tục mở rộng với sự xuất hiện của nhiều tên tuổi lớn như Google, Circle, Visa, Mastercard, HSBC, Microsoft, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Samsung… Blockchain được ứng dụng ngày càng mạnh mẽ vào 4 nhóm ngành chính gồm dịch vụ tài chính, thương mại và chuỗi cung ứng, thị trường dịch vụ và tiêu dùng, hành chính công, đặt ra những yêu cầu mới với lực lượng lao động.



Theo ông Piyush Shah, Giám đốc Kinh doanh BinGold - công ty cung cấp giải pháp giao dịch và kinh doanh tài sản số, nhu cầu tuyển dụng nhân sự công nghệ hiện không còn giới hạn ở các công việc đơn lẻ mà đòi hỏi sự đa nhiệm. Cùng với sự phát triển của tài sản số và các mô hình vận hành phi tập trung, thị trường ngày càng cần những nhân sự có khả năng kết nối giữa công nghệ và bài toán kinh doanh thực tế.



Ông Piyush Shah nhận định, doanh nghiệp hiện có xu hướng ưu tiên những nhân sự có khả năng thích nghi nhanh với môi trường công nghệ thay đổi liên tục, kỹ năng giao tiếp đa văn hoá, hiểu biết pháp lý toàn cầu, tư duy đổi mới và chủ động nghiên cứu. Blockchain, AI đang phát triển rất nhanh nhưng nền tảng kiến thức vững chắc và tư duy chiến lược hệ thống, giải quyết vấn đề sẽ là yếu tố tạo ra lợi thế lâu dài cho các bạn trẻ trong thị trường lao động.



Thông tin tại hội thảo, các chuyên gia đánh giá, vấn đề lớn nhất của thị trường lao động công nghệ hiện nay không nằm ở việc thiếu hụt nhân sự chất lượng cao mà ở sự thiếu hụt các kỹ năng thực chiến, khả năng thích nghi với tốc độ thay đổi của công nghệ. Đặc biệt, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ cũng đặt ra các yêu cầu mới về bảo mật, quản trị rủi ro. Vì vậy, các nhân sự có kỹ năng về bảo mật, an ninh mạng, AI nằm trong nhóm có nhu cầu tuyển dụng liên tục tăng mạnh. Các thông tin đăng tuyển thực tế cũng cho thấy nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam thường ưu tiên các ứng viên sở hữu chứng chỉ quốc tế. Đây không phải là bảo chứng nghề nghiệp nhưng có thể là chìa khoá mở ra nhiều cánh cửa cơ hội cho các bạn trẻ trong kỷ nguyên số.



Trước làn sóng chuyển dịch của thị trường lao động công nghệ dưới tác động của blockchain và AI, sinh viên Đại học Kinh doanh và Công nghệ đặt nhiều câu hỏi về những kỹ năng cần chuẩn bị để thích nghi với các yêu cầu tuyển dụng mới của doanh nghiệp.



Theo ông Nguyễn Ngọc Định, chuyên gia công nghệ, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, không ít sinh viên có kiến thức công nghệ, kỹ năng lập trình nhưng không có kinh nghiệm thực tế với các quy trình triển khai, giám sát vận hành hay xử lý sự cố trong môi trường hệ thống liên tục thay đổi. Do đó, bên cạnh việc học tập nâng cao kiến thức, sinh viên cần chủ động tham gia các dự án nghiên cứu, thực tập… để tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng mềm và khả năng thích nghi nhanh với môi trường thực tế quy mô lớn.

"Thị trường càng tiềm năng, công nghệ phát triển càng nhanh thì nguy cơ bị tụt hậu càng lớn, vì vậy việc trang bị khả năng thích ứng thậm chí còn quan trọng hơn là một kỹ năng cụ thể nào đó", ông Nguyễn Ngọc Định nhấn mạnh.



Từ góc độ đào tạo, Tiến sĩ Trương Thị Thu Hà, Phó Chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho rằng, sự phát triển nhanh của blockchain, AI đang khiến yêu cầu đối với nhân lực công nghệ thay đổi mạnh theo hướng ứng dụng thực tế. Sinh viên hiện không thể chỉ dừng ở kiến thức lý thuyết hay kỹ năng lập trình cơ bản mà cần thay đổi toàn diện về tư duy, chủ động cập nhật công nghệ mới, tăng cường khả năng tự học, đọc tài liệu tiếng Anh và sớm tiếp cận các bài toán thực tiễn về dữ liệu, vận hành hệ thống và bảo mật./.