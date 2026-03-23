An Giang: Tuyến tránh Tri Tôn - trục giao thông trọng điểm vùng biên

Trong đó, đoạn từ phường Thới Sơn đến giáp xã Tri Tôn dài hơn 13,7 km và tuyến tránh Tri Tôn dài khoảng 4,3 km, kết nối với đường tỉnh 941. Đây là công trình trọng điểm, giữ vai trò quan trọng về quốc phòng - an ninh khu vực biên giới An Giang và vùng đồng bào dân tộc.

Tuyến tránh Tri Tôn đi vào hoạt động tạo diện mạo mới cho hạ tầng giao thông vùng biên giới An Giang. Ảnh: Thanh Sang-TTXVN

Đường dẫn từ đường tỉnh 941 ra vào tuyến tránh Tri Tôn, tỉnh An Giang. Ảnh: Thanh Sang-TTXVN

Sau 4 năm triển khai, dự án đạt khoảng 95% khối lượng. Hiện tuyến tránh Tri Tôn đã hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2025, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm xã Tri Tôn, đồng thời hình thành trục kết nối thông suốt giữa đường tỉnh 941 và đường tỉnh 948.