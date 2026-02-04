An Giang thực hiện nhiều chương trình văn hóa "giữ chân" du khách dịp Tết

Du khách tại Bãi Khem ở phía Nam đảo Phú Quốc. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Là địa phương giàu tiềm năng, thế mạnh du lịch sinh thái, tâm linh và văn hóa đa dạng, nhất là biển đảo, núi rừng cùng các công trình kiến trúc độc đáo, An Giang là điểm đến thu hút du khách mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Những địa danh nổi tiếng như Hà Tiên, Hòn Sơn, Nam Du, Phú Quốc, Núi Sam, Miếu Bà Chúa Xứ, Núi Cấm, rừng tràm Trà Sư và U Minh Thượng hay các di tích văn hóa Óc Eo, Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực…, dự báo sẽ đón lượng lớn du khách trong những ngày đầu năm mới Xuân Bính Ngọ 2026.

Hòn Sơn - hòn đảo thơ mộng giữa biển xanh đặc khu Kiên Hải, là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách của du lịch biển đảo An Giang. Với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, bãi biển đẹp, nước trong xanh và những rặng dừa xanh mát, Hòn Sơn không chỉ mang đến trải nghiệm, nghỉ dưỡng yên bình mà còn hứa hẹn nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực đặc sắc trong dịp tết sắp đến.





Bà Vũ Thị Diễm Thúy, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Hòn Sơn chia sẻ, để phục vụ du khách chu đáo, công ty nâng cấp hệ thống nhà hàng, phòng nghỉ khang trang, đầy đủ tiện nghi. Khuôn viên được trang trí tiểu cảnh sinh động, tạo không gian chụp ảnh lưu niệm cho du khách. Song song đó, đội ngũ nhân viên được tập huấn kỹ năng phục vụ chuyên nghiệp, mang đến sự hài lòng cho khách. Công ty chuẩn bị nguồn hải sản tươi ngon từ biển với thực đơn phong phú, kết hợp những món ăn đặc trưng của đảo và trong đất liền phục vụ thực khách. Đặc biệt, lễ hội bánh Tết dân gian truyền thống sẽ được công ty tổ chức ngay trên đảo, mang đến không khí rộn ràng ngày Xuân và cơ hội để du khách hòa mình vào nét đẹp văn hóa biển đảo. Đây là dịp để du khách vừa thưởng thức hương vị quê hương, xứ biển, vừa lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình và bạn bè trong dịp Xuân Bính Ngọ 2026 tại Hòn Sơn.

Các ngành chức năng tỉnh đã phối hợp cùng địa phương và doanh nghiệp du lịch tập trung triển khai kế hoạch phục vụ Tết từ sớm, chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, trang trí không gian đón Xuân tại các khu, điểm du lịch, tạo diện mạo khang trang, thân thiện và đậm sắc Xuân. Tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật - bắn pháo hoa đón Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại các địa phương như: Rạch Giá, Long Xuyên, Châu Đốc và Phú Quốc, trang trí các tiểu cảnh phục vụ nhân nhân vui Xuân - đón Tết.

Giám đốc Sở Du lịch An Giang Bùi Quốc Thái cho biết, các địa phương vùng du lịch trọng điểm, các hội nghề nghiệp, khu - điểm du lịch, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ du khách; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh du lịch, đăng ký và niêm yết giá công khai, đảm bảo chất lượng dịch vụ, phục vụ du khách với tinh thần hiếu khách, chuyên nghiệp. Mặt khác, các địa phương, đơn vị đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. Sở khuyến cáo các doanh nghiệp chủ động tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, sự kiện, chương trình ẩm thực, khuyến mại và xây dựng sản phẩm du lịch mới, độc đáo, góp phần tạo hình ảnh du lịch địa phương an toàn, văn minh, thân thiện trong dịp Tết.

Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh du lịch, đặc biệt là giá cả dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển, nhằm ngăn chặn tình trạng “chặt chém”, nâng giá trái quy định. Các địa phương phối hợp điểm - khu du lịch tăng cường công tác an ninh trật tự, kịp thời hỗ trợ du khách, xử lý các tình huống phát sinh, bảo vệ an toàn cho du khách, lành mạnh.

Theo Sở Du lịch An Giang, tháng đầu năm 2026, ngành Du lịch tỉnh ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng với hơn 1,8 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch, đạt 7,3% kế hoạch năm; đặc biệt khách quốc tế đón 281.986 lượt, tăng hơn 119% so với cùng kỳ; tổng thu du lịch ước đạt 6.898 tỷ đồng, tăng 34,8% so với cùng kỳ. Trong đó, đặc khu Phú Quốc đạt 983.387 lượt khách, tổng thu 6.128 tỷ đồng, tăng tới 140,9% so với cùng kỳ. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh chuẩn bị đón du khách dịp Tết Bính Ngọ 2026, đẩy nhanh lộ trình chuẩn bị cho sự kiện quốc tế APEC 2027 tại "đảo ngọc" Phú Quốc./.