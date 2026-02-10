An Giang thông qua các nghị quyết về quy hoạch, đầu tư công, dự án hạ tầng trọng điểm

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN Điểm nhấn quan trọng nhất tại kỳ họp lần này là HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đến năm 2030, An Giang phấn đấu là tỉnh phát triển khá của cả nước, có tốc độ tăng trưởng năng động; giữ vai trò trung tâm dịch vụ, trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, du lịch biển - đảo và kinh tế biên giới; nông, thủy sản và đầu mối logistics sông - biển - biên mậu... Tỉnh cũng đặt mục tiêu cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại, xanh và bền vững, dựa trên các trụ cột nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu; dịch vụ du lịch, thương mại và logistics; công nghiệp sạch, công nghiệp sinh học; kinh tế số và kinh tế biển - đảo. Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, hiện đại; phát triển kinh tế gắn với phát triển xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên không gian biển - đảo - biên giới. Đặc biệt, quy hoạch điều chỉnh chú trọng phát triển không gian liên kết hiệu quả theo trục biển - đảo - sông - biên giới - đô thị. Trong đó, Phú Quốc và Thổ Châu được định hướng trở thành trung tâm du lịch quốc tế và dịch vụ cao cấp; khu vực Tân Châu - Châu Đốc - Tịnh Biên đóng vai trò động lực kinh tế biên giới.

Tỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 11%/năm trở lên, GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt trên 6.300 USD trở lên, tổng vốn đầu tư xã hội 5 năm đạt 650 - 660 nghìn tỷ đồng, đô thị hóa đến năm 2030 đạt trên 50%; đến 2030 duy trì mức giảm tỷ lệ nghèo đa chiều 0,3 - 0,5%/năm… Chủ tọa kỳ họp. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương, tăng vốn cho 16 nhiệm vụ, dự án với tổng số vốn hơn 1.335 tỷ đồng. Nguồn vốn điều chỉnh này phân bổ cho lĩnh vực giao thông với các dự án như: Đường ven sông Cái Lớn, đường trục D3, cảng hành khách quốc tế Phú Quốc…; nông nghiệp và môi trường, tập trung cho các công trình kè chống sạt lở tại Rạch Giá, Kiên Lương và hệ thống cấp nước sạch cho vùng khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn…; giáo dục và an sinh xã hội, đầu tư cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục phổ thông mới tại Tịnh Biên, xây dựng trường học tại Bình Phú và mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh…

Các đại biểu cũng quyết nghị thống nhất gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đến hết năm 2026 đối với 27 dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương. Các dự án được gia hạn lĩnh vực giao thông gồm: Đường bộ ven biển từ Hòn Đất đi Kiên Lương, đường kênh Long Điền A-B, cầu Mỹ Thái, nâng cấp đường tỉnh 949, cảng hành khách Rạch Giá, cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, đường ra cửa khẩu quốc tế Hà Tiên… Các dự án được gia hạn lĩnh vực y tế và giáo dục gồm: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Kiên Giang (400 giường), Trường Tiểu học A Vĩnh Xương, Trường Tiểu học B Vĩnh Hòa, Trường Mẫu giáo Mỹ An và một số trường học khác tại địa phương… Trong lĩnh vực nông nghiệp, các dự án được gia hạn gồm: Kiểm soát lũ vùng Tây sông Hậu, đầu tư xây dựng 18 cống trên tuyến đê biển, ven biển tỉnh...

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng 0,46 ha rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Đây là dự án có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực hạ tầng giao thông, đáp ứng yêu cầu phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và hội nhập của Phú Quốc nói riêng, tỉnh An Giang nói chung trong giai đoạn tới.

Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh, HĐND tỉnh thống nhất thông qua 4 nghị quyết và 1 báo cáo quan trọng, là những quyết nghị có ý nghĩa thiết thực, tạo cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực, góp phần thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm và thực hiện mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn đầu của kế hoạch 5 năm 2026 - 2030. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Các Ban và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, theo dõi việc thực hiện nghị quyết, kịp thời kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh./.