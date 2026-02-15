An Giang: Khi con tàu là nhà - biển cả là quê hương

Cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 8005, tỉ mỉ trong từng khâu gói bánh chưng. Ảnh: TTXVN phát



Ngày cuối năm, tại cầu cảng Hải đội 401 (Đặc khu Phú Quốc), Tàu CSB 8005 nhổ neo rời bến, bắt đầu chuyến xuyên Tết trên vùng biển đảo Tây Nam. Hành trang của các cán bộ, chiến sĩ đơn vị tàu này ngoài nhu yếu phẩm, gạo nếp, lá dong, những cành mai, cành đào và đặc biệt quan trọng trong chuyến hành trình chính là “mệnh lệnh từ trái tim”, là niềm tin của đất liền và gia đình gửi gắm, trên hết là Tổ quốc và nhân dân kỳ vọng.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 8005, tăng cường quan sát, nắm tình hình trên biển. Ảnh: TTXVN phát

Thử thách đầu tiên trong chuyến hành trình của cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 8005 không chỉ là nỗi nhớ nhà mà là những đợt sóng cao dữ dội. Trên con tàu rung lắc mạnh, bữa cơm của người lính biển với bát cơm trên tay phải nương theo nhịp sóng, khay cơm được đặt trên tấm cao su chống trượt, thấm đẫm mồ hôi của những “anh nuôi” vất vả với bếp lửa trong không gian chao đảo. Trong tiếng sóng dữ dội giữa muôn trùng khơi, những người lính biển động viên nhau “Cố ăn lấy sức, rồi sóng gió sẽ qua, anh em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao”.

Giữa mênh mông bao la, sóng êm, biển lặng không khí Tết trên Tàu CSB 8005 trở nên nhộn nhịp với giọng nói, tiếng cười lạc quan của những người lính biển. Tại Phòng Hồ Chí Minh - nơi được gọi là “tâm hồn” của con tàu, các chiến sĩ tỉ mẩn cắt dán từng bông hoa mai, hoa đào bằng giấy màu gắn lên những cành cây khô mang từ đất liền. Bàn thờ Tổ quốc trang trí trang nghiêm với ảnh Bác Hồ như thấy “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”, trở thành điểm tựa tinh thần, giúp cán bộ, chiến sĩ thêm kiên cường, thêm tự hào để vững vàng trước sóng gió, hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Đại úy Nguyễn Văn Công, Thuyền trưởng Tàu CSB 8005 chia sẻ, bàn thờ Tổ quốc không chỉ là nơi để người lính biển gửi gắm niềm tin và lòng thành kính mà còn là biểu tượng thiêng liêng của sự hiện diện của quê hương giữa đại dương bao la, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ về trách nhiệm giữ gìn biển trời, về tình yêu đất nước và người lính cảm nhận rõ ràng rằng Tổ quốc luôn ở bên mình, dù cách xa đất liền.

Giữa đại dương mênh mông, các cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 8005 quây quần gói bánh chưng mang một ý nghĩa rất đặc biệt và thiêng liêng. Gói bánh trên tàu là một nghệ thuật, không có bàn vững, anh em phải trải chiếu giữa khoang, chân tì vào gờ cửa để giữ thăng bằng; lạt được buộc chặt hơn, bánh được gói chắc tay hơn để dù tàu có rung lắc trong nồi luộc, bánh vẫn giữ nguyên hình dáng. Việc chuẩn bị chu đáo này chính là lời khẳng định bản lĩnh, dù gian khó, “tinh thần thép” vẫn không làm mất đi nét đẹp tâm hồn của người lính Bộ đội Cụ Hồ. Thuyền trưởng Tàu CSB 8005 chia sẻ, nồi bánh chưng xanh giữa biển trời Tây Nam vừa là món ăn truyền thống của dân tộc, vừa là lời nhắn gửi: Dù xa đất liền, Tết vẫn trọn vẹn, tình đồng đội vẫn chan hòa và tình yêu Tổ quốc luôn hiện hữu.

Trong những ngày giáp Tết, cán bộ, chiến sĩ Tàu 8005 đã đến thăm, tặng quà và trao những lá cờ Tổ quốc mới tinh khôi cho bà con đang hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản trên biển. Một ngư dân nhận cờ, xúc động nói: “Có lá cờ này, nhìn từ xa biết là người Việt Nam. Thấy tàu cảnh sát biển Việt Nam là thấy nhà rồi. Tụi tui ăn Tết trên biển mà có người lính biển đồng hành là yên tâm rồi.”

Người cảnh sát biển Việt Nam là điểm tựa, là hậu phương vững chắc để bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, “thuận buồm xuôi gió, biển lặng, cá đầy khoang”, kết nối tình quân dân thắm thiết giữa biển khơi, đồng tâm, hiệp lực bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hành trình của Tàu CSB 8005 vẫn tiếp tục qua những hải trình đầy sóng gió trong những ngày Tết đến, Xuân về. Với những người lính Cảnh sát biển Việt Nam, mỗi vòng quay chân vịt của con tàu dưới lòng biển cả là một lời khẳng định về chủ quyền thiêng liêng, mang theo mùa xuân trong lồng ngực để giữ gìn sự bình yên cho Tổ quốc. Con tàu là nhà - biển cả là quê hương, Tàu CSB 8005 không hề cô độc, bởi đồng hành với con tàu, với người lính biển là niềm tin của nhân dân, sự đồng lòng của bà con ngư dân - những người đang cùng các anh dệt nên bài ca giữ biển trong Xuân mới./.