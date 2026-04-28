An Giang công nhận Cù Lao Giêng là xã đảo

Xã đảo Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang, nằm bên bờ sông Tiền. Ảnh: Thanh Sang-TTXVN

Cù Lao Giêng là xã cù lao được bao bọc bởi dòng sông Tiền, có diện tích tự nhiên 68,92 km2. Toàn xã có 16.203 hộ dân, với 71.073 người. Xã có nguồn nước ngọt dồi dào từ sông Tiền phục vụ đời sống và sản xuất nông nghiệp của người dân. Đất đai trên Cù Lao Giêng màu mỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trồng trọt, nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Đặc biệt, Cù Lao Giêng còn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; sở hữu nhiều tiềm năng về du lịch sinh thái, du lịch văn hóa - tâm linh.

Lãnh đạo tỉnh An Giang trao Quyết định công nhận Cù Lao Giêng là xã đảo thuộc tỉnh An Giang. Ảnh: Thanh Sang-TTXVN

Là xã cù lao, giao thông kết nối và hạ tầng giao thông trên địa bàn xã gặp không ít khó khăn, nhưng Đảng bộ và nhân dân Cù Lao Giêng đã không ngừng nỗ lực vươn lên. Hiện tỷ lệ hộ nghèo trên đảo giảm xuống còn dưới 1%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 96%. Đặc biệt, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã đã hoàn thành, góp phần cải thiện đáng kể đời sống người dân.



Bí thư Đảng uỷ xã Cù Lao Giêng Võ Minh Nâng cho biết: Do cơ sở hạ tầng của xã chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - du lịch; nguồn vốn đầu tư hạn chế. Du lịch tuy có bước khởi sắc nhưng hiệu quả chưa cao, chưa thu hút đông đảo du khách. Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp còn yếu; trong đó, bảo hiểm y tế tuy đạt tiêu chí nông thôn mới nhưng độ bao phủ chưa đạt chỉ tiêu được giao, thiếu tính bền vững. Vì vậy, Cù Lao Giêng chưa khai thác hết tiềm năng sẵn có ở địa phương để nâng cao đời sống nhân dân.

Ông Võ Minh Nâng, Bí thư Đảng uỷ xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang, phát biểu lại buổi lễ. Ảnh: Thanh Sang-TTXVN

“Quyết định công nhận Cù Lao Giêng là xã đảo mở ra cơ hội quan trọng để xã tiếp cận các cơ chế, chính sách đặc biệt của Nhà nước trong đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; trong đó, chính sách mang lại sự phấn khởi lớn cho người dân Cù Lao Giêng là bà con được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.”, ông Nâng nhấn mạnh.



Định hướng phát triển Cù Lao Giêng sau khi trở thành xã đảo thuộc tỉnh An Giang, Đảng bộ và chính quyền xã định hướng phát triển xã đảo theo hướng bền vững, thích ứng và phát huy đặc thù, phù hợp với điều kiện tự nhiên, văn hóa địa phương. Trọng tâm là phát triển nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực, gắn sản xuất với liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch văn hóa -tâm linh, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng của xã đảo Cù Lao Giêng.



Song song đó, xã Cù Lao Giêng cũng tập trung đầu tư và kiến nghị tỉnh đầu tư hạ tầng giao thông, bến bãi, hệ thống đê bao phòng chống sạt lở, phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn dân sinh; chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hợp lý tài nguyên sông nước, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.



Phát biểu tại lễ trao quyết định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh, việc công nhận xã Cù Lao Giêng là xã đảo là sự ghi nhận của tỉnh đối với điều kiện tự nhiên, đặc thù phát triển của địa phương. Đồng thời mở ra những cơ hội mới để địa phương được tiếp cận các cơ chế, chính sách ưu tiên của Trung ương và của tỉnh trong đầu tư phát triển; mở ra dư địa phát triển mới về hạ tầng, kinh tế, du lịch và nâng cao đời sống nhân dân.



Để kinh tế - xã hội Cù Lao Giêng bứt phá, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu Đảng ủy xã cần xác định chiến lược rõ ràng phát triển nông nghiệp gắn với khoa học công nghệ và chuỗi giá trị; đồng thời xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng dựa trên lợi thế sông nước và văn hóa bản địa. Đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hợp lý tài nguyên và chủ động thích ứng biến đổi khí hậu../.