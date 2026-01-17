Ấn Độ và Nhật Bản công bố kế hoạch an ninh kinh tế

Tại cuộc đối thoại chiến lược giữa Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar và người đồng cấp Nhật Bản đang ở thăm New Delhi, ông Toshimitsu Motegi, hai bên đã nhất trí thành lập Nhóm Công tác về Khoáng sản thiết yếu và xây dựng một cơ chế đối thoại chính thức về an ninh kinh tế. Đây được xem là bước đi mới nhằm mở rộng Quan hệ Đối tác toàn cầu và chiến lược đặc biệt giữa Ấn Độ – Nhật Bản.

Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar và Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi tại cuộc gặp New Delhi. Ảnh: ANI/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Jaishankar nhấn mạnh an ninh kinh tế ngày càng gắn chặt với chủ quyền quốc gia và ổn định toàn cầu, trong đó việc xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu, bảo đảm nguồn khoáng sản chiến lược, an ninh năng lượng, y tế và hàng hải là những ưu tiên chung của hai nước.

Theo các quan chức, Nhóm Công tác về Khoáng sản thiết yếu sẽ tập trung thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đất hiếm – yếu tố quan trọng đối với ngành bán dẫn và năng lượng xanh – nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nguồn cung đơn lẻ. Hai bên đồng thời khởi động Đối thoại về Trí tuệ nhân tạo (AI) và nhất trí tăng cường hợp tác công – tư trong các lĩnh vực then chốt của an ninh kinh tế.

Trong lĩnh vực quốc phòng, Nhật Bản dự kiến chuyển giao công nghệ hệ thống ăng-ten tàng hình UNICORN cho Hải quân Ấn Độ, được đánh giá là dự án tiêu biểu trong hợp tác quốc phòng song phương và có thể mở đường cho những chương trình hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai.

Hai Bộ trưởng cũng trao đổi về các vấn đề chiến lược khu vực và toàn cầu, trong đó nhấn mạnh vai trò của Ấn Độ và Nhật Bản – những nền dân chủ lớn và các trung tâm kinh tế quan trọng – trong việc định hình trật tự quốc tế dựa trên luật định, thúc đẩy an ninh hàng hải và hợp tác đa phương tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó, hai bên thống nhất đẩy nhanh tiến độ một số dự án hợp tác trọng điểm, bao gồm phát triển khu vực Đông Bắc Ấn Độ và tuyến đường sắt cao tốc Ahmedabad – Mumbai sử dụng công nghệ Shinkansen của Nhật Bản, đồng thời chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Ấn Độ – Nhật Bản trong năm tới (1952-2027)./.