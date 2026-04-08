AMRO: Việt Nam ứng phó tốt trước những cú sốc kinh tế

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, báo cáo trên được công bố tại buổi họp báo của Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô ASEAN+3, gồm các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với 3 đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (gọi tắt là AMRO). Tại sự kiện diễn ra ngày 6/4, nhà kinh tế trưởng của AMRO, ông Dong He, khẳng định Việt Nam đã xử lý khá tốt cú sốc thuế quan hồi năm ngoái, tốt hơn dự đoán của giới phân tích, và kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực trong năm 2026. Theo ông Dong He, xung đột Trung Đông và cú sốc năng lượng đặt ra rủi ro lớn hơn so với sự bất ổn kéo dài về thuế quan, chính vì vậy, đã đến lúc Việt Nam cần chuyển từ lập trường chính sách nới lỏng sang ít nhất là trạng thái trung lập trong cả chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, đồng thời thắt chặt kiểm soát vĩ mô. Điều đó sẽ giúp Việt Nam có vị thế tốt để đối phó với bất kỳ rủi ro nào về lạm phát hoặc giảm tăng trưởng.



Báo cáo AREO dự báo tăng trưởng GDP thực của Việt Nam năm 2026 là 7,4% và năm 2027 là 7,1%. Lạm phát toàn phần của Việt Nam năm 2026 là 3,8% và năm 2027 là 3,4%. Theo ông Dong He, mặc dù dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giảm so với mức 8% của năm ngoái, nhưng ông vẫn kỳ vọng vào sức chống chịu và khả năng bứt phá của Việt Nam.

Báo cáo AREO cho biết tăng trưởng thương mại vượt trội của ASEAN+3 trong hai thập kỷ qua đã cho phép khu vực này nâng cao thị phần thương mại thế giới, được đo bằng xuất khẩu cộng nhập khẩu, từ 23,1% năm 2000 lên 30,7% năm 2024. Trong khu vực, Trung Quốc đóng góp lớn nhất, với tỷ trọng xuất khẩu và nhập khẩu toàn cầu tăng từ 3,9% và 5,2% lên 16,4% và 8,5% trong giai đoạn 2000-2024. Các nền kinh tế khác, đặc biệt là Việt Nam, cũng ghi nhận những bước tiến đáng kể, phản ánh sự hội nhập sâu rộng hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.



Theo báo cáo, các nước ASEAN+3 ngày càng bị tác động bởi những biến động kinh tế nội vùng, đặc biệt là tác động từ Trung Quốc. Đối với hầu hết các nền kinh tế khu vực, tác động của cú sốc cầu từ Mỹ không lớn bằng Trung Quốc. Việt Nam là một ngoại lệ đáng chú ý khi có phản ứng đối với cả những cú sốc cầu từ Trung Quốc và Mỹ, cho thấy sự hội nhập nhanh chóng của nước này vào các chuỗi cung ứng phục vụ cả hai thị trường.



Báo cáo AREO cũng nhận định ASEAN+3 đã nổi lên như một điểm đến chính cho đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), phản ánh và củng cố sự hội nhập ngày càng tăng của khu vực vào mạng lưới thương mại và sản xuất toàn cầu. Năm 2024, ASEAN+3 chiếm 22,5% tổng lượng FDI toàn cầu, cho thấy sức hấp dẫn của khu vực đối với các nhà đầu tư quốc tế. Bên cạnh FDI ra nước ngoài, tỷ trọng FDI nội vùng cũng tăng dần trong hai thập kỷ qua, từ 48,7% năm 2009 lên 49,2% năm 2024- phản ánh sự gia tăng liên kết thương mại và chuỗi cung ứng trong khu vực. Đặc biệt, Việt Nam nổi lên như điểm đến hàng đầu, phù hợp với vai trò ngày càng mở rộng của nước này trong chuỗi cung ứng khu vực./.