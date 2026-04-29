“Âm vang Tổ quốc” – Bản trường ca nghệ thuật khơi dậy niềm tự hào dân tộc

“ÂM VANG TỔ QUỐC” là tiết mục mở màn được xây dựng như một bức tranh đại hợp xướng - đại vũ khúc, tái hiện không khí hân hoan của đất nước trong niềm vui mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng và những ngày lễ lớn của dân tộc. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Đây là chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Công ty Cổ phần Netmedia phối hợp thực hiện, thu hút khoảng 40.000 khán giả trực tiếp tại sân vận động. Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ, diễn viên cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân, tạo nên một đại cảnh nghệ thuật mang tầm vóc đặc biệt.



Tiết mục "VIỆT NAM - TỰ HÀO TIẾP BƯỚC TƯƠNG LAI". Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình là phân cảnh “Bình yên Tổ quốc” với màn diễu binh và biểu diễn thực cảnh có sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng quân đội và công an. Thông qua ngôn ngữ sân khấu kết hợp âm nhạc và hình ảnh, phân cảnh không chỉ tái hiện sinh động hình tượng người chiến sĩ trong thời bình mà còn tôn vinh những đóng góp thầm lặng của lực lượng vũ trang trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội. Đây là khoảnh khắc tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, mang đến nhiều cảm xúc sâu sắc cho khán giả.



Tiết mục nghệ thuật Bình yên Tổ quốc - Diễu binh kết hợp biểu diễn. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Chương trình được chia thành hai phần. Phần I kéo dài 90 phút, gồm ba chương: “Trường ca trên trống đồng”, “Âm vang lịch sử” và “Khát vọng Việt Nam”, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam. Nội dung phần này tập trung tái hiện chiều sâu lịch sử, hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, qua đó khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với đất nước.



Phần II kéo dài 60 phút, hướng đến khán giả trẻ với các tiết mục mang màu sắc hiện đại, phát trên nền tảng số. Sự kết hợp giữa các dòng nhạc giao hưởng, nhạc nhẹ và rock cùng các thủ pháp sân khấu tiên tiến, công nghệ trình chiếu hiện đại sẽ tạo nên một không gian nghệ thuật đa sắc thái, vừa hào hùng, sâu lắng, vừa trẻ trung, sôi động.



Tiết mục nghệ thuật tại chương trình. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng được công chúng yêu mến như: Tùng Dương, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Trần Trung Quân, Lâm Bảo Ngọc, Phương Thanh, Phạm Anh Khoa. Các bài hát được thể hiện trong chương trình là những ca khúc đi cùng năm tháng, ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước như: “Đường chúng ta đi”; “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ”; “Tổ quốc trong ánh mặt trời”; “Quê tôi”…



Màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tại sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Đặc biệt, tiết mục “Người Việt mình thương nhau” do Cẩm Ly, Hòa Minzy thể hiện cùng Đoàn múa Ta Dance và đông đảo diễn viên múa đã mang đến những cảm xúc sâu lắng, lan tỏa thông điệp về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Sự kết hợp biểu diễn giữa các thế hệ nghệ sĩ, giữa truyền thống và hiện đại góp phần tạo nên một tổng thể hài hòa, giàu giá trị nghệ thuật.



“Âm vang Tổ quốc” không chỉ là một chương trình nghệ thuật đơn thuần mà còn là bản trường ca tái hiện lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển của dân tộc. Qua đó, chương trình góp phần khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin và khát vọng cống hiến trong mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ.



Khép lại chương trình là màn bắn pháo hoa rực rỡ tại Thủ đô Hà Nội như một điểm nhấn giàu cảm xúc, đánh dấu sự mở đầu đầy ấn tượng cho chuỗi hoạt động nghệ thuật chính luận trong năm 2026. “Âm vang Tổ quốc” là dịp để mỗi người dân cùng hòa chung nhịp đập tự hào, hướng về Tổ quốc, tiếp nối và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong thời đại mới. Tinh thần Việt Nam tiếp tục được thắp sáng, kết nối triệu con tim cùng hướng về tương lai./.