Âm vang đại ngàn trong đêm hội “Đại ngàn Reo”

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn Reo”được dàn dựng như một lát cắt văn hóa tiêu biểu, phản ánh đời sống và bản sắc của các dân tộc Tây Nguyên trong dòng chảy phát triển hiện nay. Một trong những điểm nhấn đặc biệt của chương trình là phần tái hiện bức thư lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam năm 1946- thông điệp khởi nguồn cho tư tưởng đại đoàn kết dân tộc.

Tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, tư tưởng đại đoàn kết không chỉ là giá trị lịch sử mà còn là nguyên lý phát triển xuyên suốt. Đoàn kết không thể dừng ở khẩu hiệu, mà phải được cụ thể hóa bằng hành động, chính sách và kết quả trong đời sống. Thực tế tại Gia Lai cho thấy những chuyển biến tích cực về kinh tế, hạ tầng và nhận thức xã hội. Tuy vậy, khoảng cách phát triển giữa các vùng vẫn còn các vấn đề về sinh kế, giáo dục và bảo tồn văn hóa tiếp tục đặt ra yêu cầu phải có cách tiếp cận đồng bộ, lâu dài.

Hình tượng Anh hùng Núp được tái hiện, gợi nhắc tinh thần đoàn kết, ý chí đấu tranh và khát vọng tự do của các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN

Trong bối cảnh đó, chương trình nghệ thuật “Đại ngàn Reo” gợi mở một hướng đi rõ ràng, đó là đưa văn hóa vào trung tâm của phát triển, gắn với cộng đồng và đời sống thực tiễn. Điểm nhấn của chương trình là việc “kích hoạt” văn hóa như một yếu tố kết nối và thúc đẩy phát triển thay vì chỉ dừng lại ở bảo tồn.

Không gian cồng chiêng Tây Nguyên được tái hiện trong chương trình, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa và tăng cường gắn kết cộng đồng. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN

Với 47 dân tộc cùng sinh sống, Gia Lai đang từng bước định hình mô hình phát triển dựa trên sự đa dạng văn hóa. Các giá trị khác biệt không bị xóa bỏ, mà được tôn trọng và phát huy như một lợi thế. Chính điều này tạo nền tảng cho sự gắn kết cộng đồng và phát triển bền vững. “Đại ngàn Reo” vừa là một chương trình nghệ thuật, vừa là cách tiếp cận cụ thể trong việc hiện thực hóa tư tưởng đại đoàn kết dân tộc trong bối cảnh mới./.