Ấm tình đoàn kết trong dịp Tết Roya Haji của đồng bào Chăm An Giang

Bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang cùng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng, tặng quà Ban quản trị Thánh đường Thánh đường Jamiul Aman (xã Mỹ Đức). Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, bà Trần Thị Thanh Hương gửi lời thăm hỏi và chúc mừng Ban quản trị các Thánh đường, các giáo cả và đồng bào dân tộc Chăm trên địa bàn đón Tết Roya Haji vui tươi, an lành, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương.



Theo bà Trần Thị Thanh Hương, thời gian qua, Đảng, Nhà nước và tỉnh đã có nhiều chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số như: hỗ trợ vay vốn, giáo dục, đào tạo nghề phát triển điện, đường, trường, trạm… Nhờ vậy, đời sống của bà con dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc Chăm nói riêng ngày càng phát triển.



Đặc biệt, trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, cùng với sự nỗ lực, đồng lòng của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và bà con nhân dân, trong đó có Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang, Ban quản trị các Thánh đường, các vị giáo cả và đồng bào dân tộc Chăm, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh có nhiều khởi sắc. Những tháng đầu năm 2026, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 7,8%, cao nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, xếp thứ 25/34 tỉnh, thành phố của cả nước; đời sống người dân không ngừng được nâng lên.