Ẩm thực Việt "lên ngôi" giữa thủ đô Ấn Độ

Lãnh đạo các phái bộ ngoại giao ASEAN cắt băng khai trương hội chợ. Ảnh: Ngọc Thúy - P/v TTXVN tại New Delhi

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, sự kiện thường niên này là dịp đặc biệt nhằm tôn vinh và quảng bá sự đa dạng về văn hóa, ẩm thực và truyền thống của các quốc gia Đông Nam Á, đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường đoàn kết và tình hữu nghị giữa các nước thành viên trong khu vực.

Tham dự hội chợ có Đại sứ, Đại biện của các phái bộ ngoại giao ASEAN, Timor Leste tại Ấn Độ, cùng toàn thể cán bộ, phu nhân, phu quân, thành viên gia đình và hàng nghìn lượt khách tham quan sở tại và quốc tế. Đặc biệt, tất cả các quốc gia thành viên ASEAN đều tham gia với những gian hàng rực rỡ sắc màu, mang đậm dấu ấn văn hóa riêng.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Cao ủy Malaysia tại Ấn Độ, ngài Dato’ Muzafar Shah Mustafa, nhấn mạnh rằng Hội chợ ASEAN không chỉ là hoạt động giao lưu văn hóa – ẩm thực, mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần thống nhất, đoàn kết và hợp tác – những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc của cộng đồng ASEAN. Ông đồng thời đánh giá cao tinh thần phối hợp chặt chẽ giữa các Đại sứ quán ASEAN tại Ấn Độ trong việc cùng nhau tổ chức sự kiện, mang đến cho công chúng những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, cùng các sản phẩm văn hóa và ẩm thực độc đáo, thể hiện rõ tinh thần gắn kết và hữu nghị giữa các quốc gia thành viên.

Trong không khí ấm áp và thân tình, các nước đã giới thiệu đặc sản truyền thống, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và những màn trình diễn nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc. Gian hàng của Việt Nam thu hút đông đảo khách tham quan với những món ăn nổi tiếng như phở, nem rán, phồng tôm và cà phê, mang đến hương vị đậm đà, tinh tế của ẩm thực Việt.

Tiết mục trình diễn áo dài của đoàn Việt Nam. Ảnh: Ngọc Thúy - P/v TTXVN tại New Delhi Chị Deepali, một người dân New Delhi, chia sẻ: "Tôi đã thử phở, nem, phồng tôm và cà phê Việt Nam – tất cả đều rất ngon. Tôi đặc biệt thích món nem, hương vị thật tuyệt vời!". Còn anh Maurice đến từ Đức bày tỏ ấn tượng sâu sắc: "Tính đến nay, tôi đã ăn món nem rán của Việt Nam 5 lần trong đời, và lần nào cũng thấy tuyệt vời. Ẩm thực Việt Nam thực sự khiến tôi say mê. Tôi tin rằng, ai thử qua cũng sẽ yêu thích ngay!". Cũng tại hội chợ, các nữ cán bộ và phu nhân Việt Nam đã mang đến những màn trình diễn áo dài đầy duyên dáng cùng với làn điệu dân ca "Bèo dạt mây trôi" qua tiếng đàn Violin ngọt ngào, sâu lắng, đã khiến không gian hội chợ trở nên ấm áp, đậm chất Việt Nam. Trong giai điệu của bài "Hello Việt Nam", những người mẫu áo dài Việt Nam bước đi uyển chuyển cùng những cử chỉ duyên dáng đã hút hồn cả những vị khách khó tính nhất, tạo nên một góc văn hóa Việt đầy sống động, đồng thời gửi gắm thông điệp về sự tinh tế, giàu bản sắc và lòng hiếu khách của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Tại hội chợ, khách tham quan đã đặc biệt ấn tượng với thước phim tư liệu kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được trình chiếu sinh động trên màn hình lớn trong khuôn viên sự kiện. Hình ảnh lịch sử cùng giai điệu quen thuộc của những ca khúc cách mạng đã mang đến bầu không khí trang trọng, tự hào, đồng thời giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về hành trình đấu tranh giành độc lập và phát triển của dân tộc Việt Nam.

Với sự tham gia đông đảo và tinh thần đoàn kết, Hội chợ Văn hóa và Ẩm thực ASEAN 2025 không chỉ là nơi hội tụ sắc màu và hương vị của Đông Nam Á giữa lòng New Delhi, mà còn là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị, hợp tác và gắn kết khu vực trong thời đại mới./.