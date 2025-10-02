Ẩm thực Việt Nam và ASEAN tỏa sáng tại Triển lãm Ẩm thực Quốc tế ở Hàn Quốc

Các sắc màu ẩm thực của tỉnh Nam Jeolla, Hàn Quốc. Ảnh: Đức Thắng - PV TTXVN tại Hàn Quốc

Với chủ đề “Bàn tiệc thiên nhiên Namdo: Tương lai của ẩm thực bền vững”, NICE 2025 không chỉ quảng bá tinh hoa ẩm thực truyền thống vùng Namdo – nổi bật với nguyên liệu địa phương và nghệ thuật lên men lâu đời – mà còn hướng tới sự kết hợp với công nghệ hiện đại, các xu hướng tiêu dùng và sản xuất bền vững. Ban tổ chức kỳ vọng triển lãm sẽ trở thành nền tảng kết nối ngành ẩm thực toàn cầu, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của ẩm thực Hàn Quốc (K-Food) trên bản đồ quốc tế.

Đáng chú ý, Việt Nam cùng nhiều quốc gia trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có gian hàng trưng bày và chương trình giới thiệu ẩm thực đặc sắc tại NICE 2025. Sự hiện diện của các nước Đông Nam Á không chỉ góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa ẩm thực đa dạng, mà còn mở ra cơ hội hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và phát triển thị trường giữa Hàn Quốc với khu vực. Các món ăn truyền thống Việt Nam được giới thiệu tại sự kiện được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng Hàn Quốc và bạn bè quốc tế.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, anh Phạm Quang Yên – thành viên Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp người Việt Nam tại Hàn Quốc (BAViK), đồng thời là chủ nhà hàng Phở Khỏe Euljiro tại Seoul - chia sẻ: “Các nước ASEAN tham dự triển lãm từ ngày 1 - 5/10. Dù đang sinh sống và kinh doanh tại Seoul, chúng tôi rất vinh dự khi được Đại sứ quán Việt Nam giới thiệu tham gia lễ hội ẩm thực quốc tế Mokpo và Jeollanam-do. Đây là cơ hội để quảng bá tinh hoa ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là những món ăn được nhiều du khách quốc tế ưa thích như bánh mì, nem cuốn, cà phê sữa và nước mía”.

Thành phố Mokpo, nơi đăng cai sự kiện, mang đến cho NICE 2025 nét đặc trưng riêng của một đô thị biển. Du khách có thể thưởng thức hải sản tươi ngon chế biến theo công thức địa phương, tham quan các công trình di tích lịch sử gắn với bề dày văn hóa Namdo, đồng thời trải nghiệm các chuyến tham quan bằng tàu du lịch để chiêm ngưỡng toàn cảnh vùng biển và bờ vịnh Mokpo. Sự kết hợp giữa ẩm thực và du lịch văn hóa – biển đã tạo nên điểm nhấn khác biệt cho triển lãm lần này.