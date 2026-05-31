Âm nhạc và nhạc cụ truyền thống Việt Nam làm “say lòng” công chúng Pháp

Tiết mục song tấu đàn T'rưng tại sự kiện. Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Pháp

Chương trình mang đến cho công chúng Pháp cơ hội khám phá nhiều loại nhạc cụ truyền thống độc đáo như đàn bầu, đàn T’rưng, các loại trống, cồng chiêng, sáo, đàn đá và nhiều nhạc cụ dân tộc khác. Bên cạnh phần trưng bày, các nghệ sĩ còn trực tiếp biểu diễn và giới thiệu lịch sử, cấu tạo cũng như đặc trưng của từng loại nhạc cụ.



Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm lớn nhất của khán giả là phần giới thiệu đàn bầu - nhạc cụ chỉ có một dây nhưng sở hữu khả năng tạo nên những âm thanh phong phú và giàu cảm xúc. Nhiều người tham dự bày tỏ sự ngạc nhiên khi lần đầu tiên được nghe và tìm hiểu về loại nhạc cụ được xem là biểu tượng của âm nhạc truyền thống Việt Nam.



Các nghệ sĩ biểu diễn bài "Trống Cơm" được chuyển ngữ sang tiếng Pháp. Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Pháp

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Pháp, ông Pierre-Michel, khán giả tham dự chương trình, bày tỏ đặc biệt ấn tượng với sự đa dạng trong âm thanh của các nhạc cụ Việt Nam, cho rằng đây là trải nghiệm văn hóa mới mẻ và rất thú vị đối với công chúng địa phương. Theo ông, điều đáng chú ý không chỉ là đặc điểm kỹ thuật của từng loại nhạc cụ, mà còn là niềm say mê, cảm xúc và sự gắn bó của các nghệ sĩ với di sản âm nhạc dân tộc.



Nghệ sĩ ưu tú Tăng Thanh Sơn và nghệ sĩ Thanh Ngọc biểu diễn nhạc cụ truyền thống tại sự kiện. Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Pháp

Về phần mình, bà Anne Balavoine - Giám đốc Thư viện Louis Pergaud - cho biết thư viện thường xuyên tổ chức các hoạt động giới thiệu văn hóa thế giới nhằm tạo cơ hội cho người dân địa phương khám phá những nền văn hóa khác nhau. Bà khẳng định âm nhạc là một trong những phương tiện hiệu quả nhất để giúp công chúng tiếp cận và cảm nhận bản sắc của một dân tộc, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa các cộng đồng đang cùng sinh sống tại Pháp.



Theo bà Chloé Sefrin - phụ trách văn hóa của Thư viện Louis Pergaud, sau Nhật Bản và Hàn Quốc trong những năm trước, Việt Nam được lựa chọn làm chủ đề của chương trình năm nay. Bên cạnh triển lãm và biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Ban Tổ chức còn giới thiệu nhiều hoạt động về ẩm thực, truyện tranh và sáng tạo nghệ thuật dành cho công chúng. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân địa phương, đặc biệt là các tiết mục giới thiệu nhạc cụ dân tộc Việt Nam, qua đó góp phần làm phong phú đời sống văn hóa và tăng cường giao lưu giữa các cộng đồng sở tại.



Đạo diễn - Nghệ sĩ ưu tú Tăng Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp - nhấn mạnh mục tiêu của chương trình là giới thiệu tới bạn bè quốc tế những nét đặc sắc nhất của văn hóa Việt Nam thông qua âm nhạc dân tộc. Theo ông, nhiều khán giả nước ngoài rất bất ngờ khi biết rằng Việt Nam sở hữu hệ thống nhạc cụ truyền thống phong phú với âm sắc riêng biệt, trong đó có những nhạc cụ gần như không có ở nơi khác trên thế giới.



Ông Tăng Thanh Sơn cho biết các nghệ sĩ đã lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu đại diện cho nhiều vùng miền của Việt Nam, từ những làn điệu dân ca quan họ vùng Đồng bằng Bắc Bộ, âm nhạc miền Trung đến những giai điệu mang âm hưởng Tây Nguyên và Nam Bộ. Qua đó, khán giả có thể cảm nhận được sự đa dạng và giàu bản sắc của nền văn hóa Việt Nam.



Theo ông, âm nhạc truyền thống không chỉ phản ánh đời sống tinh thần của người Việt, mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa, lịch sử và nhân văn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chính vì vậy, việc đưa các nhạc cụ dân tộc đến với công chúng quốc tế không đơn thuần là biểu diễn nghệ thuật, mà còn là một hình thức quảng bá văn hóa hiệu quả.



Biểu diễn đàn T'rưng tại sự kiện. Ảnh: Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Pháp

Bà Trần Thu Dung, Chủ tịch Hiệp hội Ánh sáng - Aurore, cho biết nhiều khán giả Pháp đã bày tỏ sự ngạc nhiên và thích thú khi lần đầu tiên được tiếp xúc với những nhạc cụ làm từ tre, nứa, đá và các vật liệu quen thuộc trong đời sống của người Việt. Theo bà, nhiều người vốn chỉ quen với piano, violon hay các nhạc cụ phương Tây nên rất ấn tượng khi chứng kiến sự phong phú và độc đáo của âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Bà Trần Thu Dung cho rằng các hoạt động giao lưu văn hóa tại địa phương có vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Theo bà, việc đưa âm nhạc và văn hóa Việt Nam đến với công chúng Pháp giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về chiều sâu văn hóa của Việt Nam cũng như những đóng góp của văn hóa Việt Nam đối với sự đa dạng văn hóa của thế giới.

Tham gia chương trình còn có nhiều nghệ sĩ trong cộng đồng người Việt tại Pháp. Nghệ sĩ Hồ Thu Nga chia sẻ các nghệ sĩ thường xuyên dành thời gian tập luyện và tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng nhằm góp phần giữ gìn, bảo tồn và quảng bá văn hóa Việt Nam ở nước ngoài. Tại sự kiện lần này, chị cùng các nghệ sĩ biểu diễn nhiều tiết mục dân ca và ca khúc Việt Nam, trong đó có bài “Trống Cơm” được chuyển ngữ sang tiếng Pháp để giúp khán giả địa phương cảm nhận và tiếp cận dễ dàng hơn với âm nhạc Việt Nam.

Theo Ban Tổ chức, thành công của chương trình cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của công chúng Pháp đối với văn hóa Việt Nam. Thông qua những hoạt động giao lưu gần gũi và thiết thực như vậy, các giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam tiếp tục được lan tỏa tới bạn bè quốc tế, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân và làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp./.