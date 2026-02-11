Ấm lòng những chuyến xe yêu thương đưa bệnh nhân về quê đón Tết

Không phải chen chúc ở các bến xe đông đúc, người bệnh được tập trung tại “bến xe” ngay trong khuôn viên bệnh viện - nơi các y, bác sĩ và nhà hảo tâm tận tình thăm hỏi, trao quà Tết, lì xì và gửi lời chúc năm mới trước giờ khởi hành. Những món quà nghĩa tình cùng sự quan tâm chu đáo đã tiếp thêm động lực để người bệnh thêm lạc quan, vững tin bước sang năm mới với hy vọng sớm vượt qua bệnh tật.



Sau lời dặn dò ân cần của đội ngũ thầy thuốc, hơn 120 người bệnh và gia đình đã lên xe trở về quê tại các tỉnh, thành phố miền Trung như: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Mỗi chuyến xe lăn bánh mang theo niềm mong mỏi đoàn viên của nhiều gia đình trong dịp Tết cổ truyền.



Ông Đặng Nguyên (đang điều trị tại Trung tâm Tim mạch) chia sẻ, chương trình có ý nghĩa thiết thực đối với những bệnh nhân phải điều trị đến gần Tết. Được hỗ trợ phương tiện đưa về tận nhà miễn phí, người bệnh không chỉ giảm bớt gánh nặng chi phí mà còn cảm thấy an tâm, nhẹ lòng hơn khi hành trình về quê được chuẩn bị chu đáo.



Theo kế hoạch, trong các ngày 12 - 13/2 (25 - 26 tháng Chạp), bệnh viện tiếp tục tổ chức thêm nhiều chuyến xe, đưa khoảng 300 người bệnh và người thân về quê đón Tết. Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, với những bệnh nhân điều trị dài ngày, hành trình trở về nhà dịp Tết là nguồn động viên tinh thần to lớn.

Các cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế tạm biệt người bệnh về quê đón Tết. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Chương trình được duy trì thường niên, thể hiện sự chăm sóc toàn diện và tinh thần sẻ chia của bệnh viện đối với người bệnh. Chúc mọi người thượng lộ bình an, đón Tết đầm ấm bên gia đình, sớm bình phục sức khỏe; mong những bệnh nhân còn tiếp tục điều trị sẽ trở lại bệnh viện sau Tết để hành trình chữa bệnh được tiếp nối hiệu quả.



Những chuyến xe cận Tết hối hả tỏa đi khắp các tỉnh, thành phố miền Trung, mang theo không chỉ hành lý và quà Tết mà còn là tình cảm, sự quan tâm của cộng đồng. Trên mỗi hành trình đó là niềm tin và hy vọng về một năm mới bình an, mạnh khỏe.../.