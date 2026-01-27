Ấm áp Xuân Quê hương tại Hong Kong (Trung Quốc)

Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội người Việt tại Hong Kong Doãn Quỳnh Linh và Chủ tịch Hiệp hội người Việt tại Macau Dương Trung Đức cùng chúc mừng xuân mới cộng đồng tại sự kiện. Ảnh: Xuân Vịnh - PV TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc)

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, gần 500 khách mời đã được sống trong không gian lễ hội tràn ngập sắc Xuân, với hoa đào, hoa mai và những bức tranh Tết vô cùng rực rỡ, thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính bà con cộng đồng tại Hong Kong và Macau biểu diễn, tạo nên một chương trình vui tươi, đầm ấm, mang đậm hương sắc Việt.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau Lê Đức Hạnh phát biểu chúc mừng xuân mới cộng đồng người Việt tại Hong Kong. Ảnh: Xuân Vịnh - PV TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc)

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau, bà Lê Đức Hạnh, đã gửi lời chúc mừng Năm mới tới toàn thể bà con, chúc cộng đồng người Việt Nam tại Hong Kong và Macau ngày càng lớn mạnh, đoàn kết. Tổng Lãnh sự đã điểm lại những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc nói chung và quan hệ Việt Nam-Hong Kong nói riêng trong năm 2025, đặc biệt là nhân dịp 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Đặc khu Lý Gia Siêu đã tới dự và phát biểu chúc mừng nhân dân Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh cho biết tăng trưởng trong thương mại hai chiều Việt Nam-Hong Kong năm 2025 đạt mức ấn tượng, đặc biệt là Việt Nam tiếp tục xuất siêu vào Hong Kong, giá trị hàng hoá Việt Nam xuất khẩu sang Hong Kong năm 2025 tăng khoảng 90% so với năm 2024. Một số doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu tiến bước vào Hong Kong và ở chiều ngược lại, nhà đầu tư, doanh nghiệp Hong Kong tiếp tục vào Việt Nam. Giao lưu giáo dục, văn hóa, nghệ thuật giữa hai bên được thúc đẩy mạnh mẽ, số lượng du học sinh Việt Nam đến Hong Kong tiếp tục tăng lên con số hơn 200 và vẫn còn không gian để tăng trưởng thời gian tới. Các hoạt động như liên hoan phim, triển lãm sách, hội chợ giáo dục, biểu diễn âm nhạc và thời trang... đã được các đơn vị, nghệ sĩ Việt Nam hưởng ứng tham gia tích cực, góp phần lan tỏa văn hóa Việt tới bạn bè quốc tế và Hong Kong.

Thay mặt Tổng Lãnh sự quán, bà Lê Đức Hạnh đã biểu dương sự phát triển lớn mạnh và tri ân tới Hiệp hội người Việt Nam tại Hong Kong và Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau, nhất là trong lĩnh vực từ thiện. Hai hiệp hội đã phát huy tốt vai trò, tích cực và kịp thời hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán, vận động quyên góp với tổng số tiền lên tới hơn 400 triệu đồng gửi về nước, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, sự đồng cảm “chia ngọt sẻ bùi” với bà con trong nước. Bên cạnh đó, Tổng Lãnh sự quán cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của các trường đại học tại Hong Kong về tinh thần hiếu học, vượt khó vươn lên của sinh viên Việt Nam.

Bà Lê Đức Hạnh cho biết năm 2026 là một năm quan trọng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp và vạch ra những định hướng lớn để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu lớn hơn như tăng trưởng phải cao hơn, cải cách sâu hơn, bộ máy phải hiệu quả hơn. Tổng Lãnh sự quán sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động ngoại giao kinh tế, tập trung mở rộng hơn hoạt động ngoại giao văn hóa, tiếp tục đóng góp vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy quan hệ Việt Nam và Hong Kong phát triển mạnh mẽ hơn.

Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Hong Kong Doãn Quỳnh Linh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Xuân Vịnh - PV TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc)

Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Hong Kong, bà Doãn Quỳnh Linh và Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau, ông Dương Trung Đức, cũng có phát biểu ghi nhận sự đóng góp của người Việt tại hai đặc khu, đặc biệt là trong công tác từ thiện, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của cộng đồng người Việt ở hai đặc khu trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa, quảng bá văn hóa Việt Nam ở sở tại, đóng góp vào sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Hong Kong và Việt Nam-Macau.

Một tiết mục văn nghệ của cộng đồng người Việt Nam tại Hong Kong. Ảnh: Xuân Vịnh - PV TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc)

Nghệ sĩ Nguyễn Bích Trà – một trong những nghệ sĩ piano tài năng của Việt Nam, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hong Kong đã gửi đến khách mời tiết mục độc tấu Keyboard với hai ca khúc quen thuộc “Trống Cơm” và “Ngày Tết quê em”. Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong, nghệ sĩ Bích Trà cho biết làm việc và sinh sống giữa Việt Nam và Hong Kong, chị cảm nhận thấy rõ sự kết nối văn hóa giữa hai bên, các nghệ sĩ Việt tại Hong Kong đã đưa các nghệ sĩ của Hong Kong về Việt Nam làm việc, biểu diễn và ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng đưa các đoàn ca múa nhạc sang Hong Kong biểu diễn, với các nhạc cụ dân tộc độc đáo, và đã có những buổi biểu diễn rất thành công. Bản thân nghệ sĩ Bích Trà trong những năm qua cũng đóng góp nhiều vào sự giao lưu văn hóa giữa hai bên. Chị hy vọng các hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hong Kong sẽ ngày càng được tăng cường hơn nữa.

Anh Jon Pham – Việt kiều Australia đã sinh sống ở Hong Kong 21 năm, hiện đang làm việc trong lĩnh vực tài chính và là luật sư, cho biết khoảng cách địa lý gần gũi và mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hong Kong đã giúp cuộc sống người dân Việt Nam ở Hong Kong trở nên ngày càng thịnh vượng. Anh cảm thấy rất vui khi được tham dự chương trình Xuân Quê hương và tự hào là người Việt Nam sinh sống tại Hong Kong, anh mong muốn có thể đóng góp hơn nữa cho việc tăng cường mối quan hệ giữa Hong Kong và Việt Nam trong thời gian tới.

Tết đến, Xuân về là dịp để chúng ta nhìn lại hành trình 1 năm đã đi qua, chuẩn bị hành trang bước vào Năm mới. Tổng kết lại 1 năm vừa qua, Tổng Lãnh sự quán đã trao giấy khen cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc của hai hiệp hội, thể hiện sự quan tâm, động viên và chia sẻ niềm vui đầu Xuân với bà con kiều bào. Chương trình khép lại trong không khí đầm ấm, rộn ràng sắc Xuân, mang đến niềm hứng khởi và thắt chặt sợi dây gắn kết tình cảm của cộng đồng người Việt tại Hong Kong và Macau trong những ngày đầu Năm mới./.