Ấm áp nghĩa tình nơi biên giới những ngày giáp Tết

Hội đồng Đội Trung ương trao quà Tết cho thiếu nhi xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Giang Phương - TTXVN Tết sẻ chia, sưởi ấm biên cương

Tại các xã vùng sâu, vùng xa của Tây Ninh, nơi đời sống người dân còn nhiều khó khăn, hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, học sinh vượt khó đã trở thành điểm tựa tinh thần lớn lao. Không chỉ mang giá trị vật chất, những phần quà còn chứa đựng sự quan tâm, động viên kịp thời, giúp bà con thêm ấm lòng trong những ngày cuối năm.

Ở giữa sân UBND xã Hòa Hội, tiếng cười trẻ nhỏ vang lên rộn ràng. Những phần quà Tết gồm bánh kẹo, đồ dùng thiết yếu tuy không lớn nhưng đủ để bà con cảm nhận sự ấm áp, nâng niu một niềm vui đầu năm.

Bà Lê Thị Kim (58 tuổi, ngụ ấp Cây Ổi, xã Hòa Hội) xúc động nói: “Ở vùng biên xa xôi này, bà con còn cực lắm, nhất là mấy đứa nhỏ đi học thiếu đủ thứ. Nhưng may mắn, năm nào cũng vậy, bà con ở đây được mấy cô chú lãnh đạo tỉnh, địa phương, các doanh nghiệp và bộ đội biên phòng về tận nơi thăm hỏi, cho quà Tết. Gia đình nghèo, học sinh khó khăn ai cũng ấm lòng. Chỉ mong có thêm nguồn lo cho dân mình làm ăn đỡ khổ, cho con nít được đi học tới nơi tới chốn. Có vậy là bà con vui rồi”.

Niềm vui ấy còn hiện rõ trong ánh mắt của em Nguyễn Hen Ry, học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân. Em lễ phép chia sẻ: “Năm nay, con được các cô chú đến thăm, con thấy rất vui và biết ơn. Ở vùng biên giới, tụi con còn nhiều khó khăn, nên nhận được phần quà này, con sẽ cố gắng học tập thật tốt. Sau này, con mong mình có thể giúp cho vùng biên giới này phát triển hơn”.

Những lời nói mộc mạc, chân thành của em học sinh nơi tuyến đầu biên giới đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Đó cũng chính là động lực để các chương trình an sinh xã hội tiếp tục được duy trì và lan tỏa.

Tại xã Tân Hội, bà Nguyễn Thị Quyên (64 tuổi, ngụ ấp Hội Thành) chậm rãi đón phần quà Tết, đôi bàn tay chai sạm khẽ run run. Giọng bà nghèn nghẹn: “Xứ này sát biên, làm lụng quanh năm mà vẫn thiếu trước hụt sau. Tết tới, trong nhà có nồi bánh, bữa cơm đủ mặt con cháu là thấy ấm rồi”. Giữ phần quà Tết trên tay, bà Quyên mỉm cười, ánh mắt rưng rưng: “Được mấy cô chú về tận nơi hỏi han, trao quà, tôi thấy lòng mình nhẹ hẳn, như Tết về sớm hơn. Cái quý không chỉ là phần quà, mà là tình người, là sự quan tâm để bà con vùng biên tụi tôi có thêm niềm tin, thêm hơi ấm mà đón xuân”.

Trong khi đó, Hành trình “Xuân sẻ chia - Tết yêu thương” do Hội đồng Đội Trung ương triển khai tại 19 tỉnh, thành trên cả nước đã khép lại bằng điểm dừng chân đầy xúc cảm tại xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh. Ngay trước thềm năm mới, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, đã trực tiếp trao bảo trợ năm 2026 cho 16 em thiếu nhi mồ côi cha mẹ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, với tổng kinh phí 384 triệu đồng; đồng thời trao 100 phần quà Tết dành cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới, tổng trị giá 93 triệu đồng, góp thêm hơi ấm yêu thương, tiếp sức các em vững tin đón xuân mới. Những phần quà tuy không lớn nhưng đong đầy nghĩa tình ở xã Tân Hội. Ảnh: Giang Phương - TTXVN



Bồi đắp niềm tin, tạo chỗ dựa vững chắc

Góp phần mang mùa xuân ấm áp đến với cư dân biên giới, bên cạnh sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Tây Ninh, nhiều doanh nghiệp đã tích cực đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội.

Dịp Tết này, Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus (Hà Lan) đã dành nguồn lực lớn hỗ trợ quà Tết, nhà ở và sinh kế cho người dân khó khăn tại nhiều xã biên giới. Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn, cho biết: “Chúng tôi luôn xác định trách nhiệm xã hội là sứ mệnh không thể tách rời trong quá trình phát triển của doanh nghiệp. Những nỗ lực mang tính nhân văn này hy vọng sẽ góp phần giúp địa phương thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội, để mọi gia đình đều có một mùa xuân thật trọn vẹn”.

Cùng với đó, nguồn kinh phí 10 tỷ đồng từ sự đồng hành của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã được triển khai hướng tới 19 xã biên giới của tỉnh Tây Ninh, mang nhiều ý nghĩa thiết thực. Nghĩa tình quân – dân lan tỏa trong không khí Xuân nơi biên cương xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Theo ông Đặng Hoài Đức, Phó Tổng giám đốc Vietcombank, việc ngân hàng đồng hành cùng chương trình “Nghĩa tình hậu phương - Ấm lòng biên giới” không chỉ thể hiện trách nhiệm của đơn vị mà còn là sự tiếp nối văn hóa doanh nghiệp, luôn lấy con người làm trung tâm, lấy nghĩa tình làm điểm tựa cho phát triển bền vững.

“Chúng tôi tin rằng, mỗi căn nhà được dựng lên, mỗi phần quà được trao đi không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống trước mắt, mà còn góp phần bồi đắp niềm tin, tạo chỗ dựa vững chắc để bà con biên giới yên tâm bám đất, bám làng, cùng lực lượng chức năng gìn giữ bình yên nơi tuyến đầu Tổ quốc”, ông Đức nhấn mạnh.

Trước thềm năm mới, hàng chục căn nhà tình nghĩa và nhà tình nghĩa quân - dân đã kịp hoàn thành, bàn giao cho các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần lan tỏa hơi ấm nghĩa tình nơi biên cương. Đây cũng chính là nguồn động viên quý giá để cư dân nơi đây thêm vững vàng, tin tưởng, cùng nhau xây dựng tuyến đầu Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, bình yên./.