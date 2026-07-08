Ấm áp nghĩa tình nơi biên cương Tổ quốc

Cán bộ chiến sĩ Bệnh viện Quân y 4 hỗ trợ người dân đến khám, chữa bệnh. Ảnh: Văn Tý - TTXVN

Chỉ trong buổi sáng, hơn 700 lượt người dân được thăm khám và cấp thuốc miễn phí. Bà con cảm nhận rõ sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm của những người lính áo trắng của Bệnh viện Quân y 4 đối với đời sống sức khỏe cộng đồng. Đó không chỉ là hoạt động chuyên môn, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần bộ đội Cụ Hồ luôn gắn bó, đồng hành cùng người dân nơi phên dậu của Tổ quốc. Những cái bắt tay thân tình giữa đồng bào và bác sĩ cho thấy rõ sự gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân. Những hoạt động nhân văn này không chỉ chữa lành bệnh tật, mà còn mang đến niềm tin và hy vọng cho bà con vùng biên giới.

Chị Nguyễn Thị Thu, thôn Hà Lương, xúc động kể, chị đưa con gái 5 tuổi đi khám vì cháu ho, sốt cao nhiều ngày. Cuộc sống vùng núi khó khăn, mỗi lần con bệnh phải đi hơn 10km mới đến được cơ sở y tế, đường xa vất vả nên nhiều khi ngại đi khám, chỉ dùng lá thuốc dân gian. Hôm nay, được các bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 về tận nơi thăm khám, cấp thuốc miễn phí, chị rất vui. Các bác sĩ tận tình, chu đáo, vừa khám vừa hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe. Việc khám và cấp thuốc miễn phí không chỉ giúp gia đình bớt khó khăn mà còn mang lại niềm tin, sự an tâm cho bà con vùng biên giới.

Cùng chung niềm xúc động, ông Vi Văn Toàn, 65 tuổi, thôn Minh Đức chia sẻ, nhiều năm nay ông thường xuyên đau đầu, nhức mỏi, nhất là khi trái gió trở trời. Mỗi lần bệnh nặng, ông phải đi xuống trạm y tế xã cách nhà gần 15km, đường núi quanh co, đi lại rất vất vả. Hôm nay, khi nghe tin có đoàn bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 về tận xã thăm khám, ông mừng lắm và mong rằng những chương trình như thế này sẽ được tổ chức thường xuyên, để bà con vùng biên giới luôn được quan tâm, chăm sóc.

Ông Đặng Văn Tuấn, Phó Chủ tịch xã Kim Bảng thông tin: Địa bàn miền núi biên giới nên đời sống bà con vốn nhiều khó khăn. Đồng bào ở đây chủ yếu là dân tộc Thái, Khơ Mú… sống rải rác, xa trung tâm xã nên việc tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng không hề dễ dàng. Mỗi lần đi khám, bà con phải vượt hàng chục km đường núi, vừa tốn kém vừa vất vả. Chính vì vậy, việc các bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 về tận nơi thăm khám, cấp thuốc miễn phí đã giúp bà con giảm bớt gánh nặng, yên tâm hơn trong việc chăm sóc sức khỏe. Hoạt động này không chỉ mang lại niềm tin, sự an tâm cho đồng bào mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi biên giới.

Đại tá Nguyễn An Giang, Giám đốc Bệnh viện Quân y 4 nêu rõ, hoạt động khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là tình cảm, sự sẻ chia của đội ngũ y bác sĩ đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa. Đây là nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái và tình đoàn kết quân – dân sâu nặng. Quãng đường hành quân gần 100km, địa hình núi rừng hiểm trở, điều kiện đi lại khó khăn, song với quyết tâm cao và lòng nhiệt huyết, đội ngũ y tế của Bệnh viện Quân y 4 vẫn mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho nhân dân. Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Quân y 4 đã triển khai 3 đoàn khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân tỉnh Nghệ An, với sự tham gia của 100 lượt cán bộ, nhân viên y tế, tổng trị giá gần 300 triệu đồng. Dù ở bất cứ nơi đâu, Bệnh viện Quân y 4 luôn hướng tới mục tiêu vì sức khỏe cộng đồng, vì sự bình yên nơi biên cương./.