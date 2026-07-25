Ấm áp nghĩa tình những “Bữa cơm cùng Mẹ”

Các bạn đoàn viên, thanh niên quây quần bên Mẹ Việt Nam Anh hùng Lương Thị Con để nghe những câu chuyện lịch sử. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN

Từ sáng sớm ngày 25/7, căn nhà của Mẹ Việt Nam Anh hùng Lương Thị Con ở khu phố Xuân Hòa, phường Bình Thuận (Lâm Đồng) đã rộn ràng tiếng nói cười. Rất đông các đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh, người thì quét dọn nhà cửa, người vo gạo, nhặt rau, chuẩn bị từng món ăn giản dị. Ai cũng mang trong mình một niềm xúc động khó gọi thành tên khi được trở về bên Mẹ trong những ngày tháng này.



Mâm cơm hôm nay có lẽ không khác nhiều những bữa cơm thường ngày, nhưng lại đầy ắp nghĩa tình. Đây là chương trình "Bữa cơm cùng Mẹ" do Đoàn Thanh niên phường Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với các đơn vị tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2026).

Từng món ăn được chính tay các bạn trẻ chuẩn bị, nấu nướng dù đơn sơ nhưng chứa đựng đầy lòng biết ơn. Sau nghi thức dâng hương, cúng cơm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, những người trẻ quây quần bên Mẹ Việt Nam Anh hùng Lương Thị Con, cùng dùng bữa cơm gia đình giản dị mà ấm áp. Với họ, điều mong mỏi nhất là mang đến cho Mẹ cảm giác có những người con trở về sum họp, để nụ cười được nở trên gương mặt đã đi qua gần trọn một thế kỷ cuộc đời với bao mất mát, hy sinh.

Mẹ Lương Thị Con xúc động: "Mẹ già rồi, chẳng mong gì nhiều, chỉ mong có người đến thăm hỏi, quây quần cho vui cửa vui nhà. Thấy các con đến đông đủ, ngồi ăn với mẹ bữa cơm đạm bạc thế này là mẹ vui lắm. Mẹ coi các con như con cháu trong nhà. Nhìn các con, mẹ lại thấy ấm lòng. Chỉ cần nghe tiếng cười nói rộn ràng trong nhà, mẹ đã thấy mình không còn cô quạnh nữa".

Mẹ Việt Nam Anh hùng Lương Thị Con năm nay 88 tuổi, có chồng là liệt sĩ Huỳnh Văn Kỳ, hy sinh năm 12/11/1967. Con trai của mẹ là liệt sỹ Huỳnh Văn Hai, hy sinh năm 1974. Hiện liệt sỹ Huỳnh Văn Hai được quy tập, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận nhưng vẫn chưa biết chính xác thông tin. Ngoài ra, gia đình mẹ Con còn thờ cúng 2 liệt sĩ Huỳnh Văn Sáu, Huỳnh Văn Bảy (em chồng của mẹ Con) và Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thìn (mẹ chồng của mẹ Con).

Bên mâm cơm quây quần, Mẹ Lương Thị Con chậm rãi kể về những năm tháng chiến tranh đầy gian khó. Khi chồng đi chiến đấu xa nhà, Mẹ cùng bà con trong làng vừa tăng gia sản xuất, vừa tham gia tiếp tế, nuôi giấu bộ đội. Rồi ngày nhận tin chồng hy sinh, Mẹ lại lặng lẽ gánh vác việc nhà, tảo tần nuôi các con khôn lớn. Tiễn chồng, rồi tiễn lên đường và mãi mãi không trở về.

Chiến tranh đi qua đã lâu nhưng nỗi nhớ thương chưa bao giờ vơi cạn. Điều khiến mẹ luôn đau đáu là đến nay, phần mộ của con trai dù đã được quy tập nhưng vẫn chưa xác định chính xác được thông tin. Chỉ cần biết chắc nơi con yên nghỉ, được gọi đúng tên con sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi đã là niềm an ủi lớn lao với Mẹ.

"Mẹ già rồi, chẳng mong gì cho riêng mình nữa. Chỉ mong sớm tìm lại được đầy đủ thông tin của con để gia đình yên lòng. Có Đảng, Nhà nước và các con còn nhớ đến những người đã hy sinh là Mẹ mãn nguyện rồi", Mẹ Lương Thị Con xúc động chia sẻ.

Những câu chuyện đời thực được Mẹ kể và từ những mất mát hy sinh của gia đình Mẹ cho hòa bình hôm nay nhắc nhở mỗi đoàn viên, thanh niên phải luôn kiên định, vững bước trên con đường học tập và lao động. Đồng thời, khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ, động viên đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào xây dựng quê hương đất nước, tình nguyện vì cộng đồng.

Anh Lê Hoài Bão, Giảng viên Trường Cao đẳng Bình Thuận chia sẻ: Giá trị lớn nhất của "Bữa cơm cùng Mẹ" không nằm ở những món ăn được chuẩn bị, mà là khoảnh khắc mọi người được quây quần, cùng trò chuyện, lắng nghe những câu chuyện lịch sử và sẻ chia tình cảm như người thân trong gia đình. "Những câu chuyện được kể bên mâm cơm nghĩa tình này sẽ còn ở lại, như một ngọn lửa âm thầm bồi đắp lòng yêu nước, nhắc nhở chúng em hiểu rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao mất mát, hy sinh. Từ đó mỗi người phải biết sống xứng đáng hơn với những hy sinh của các thế hệ đi trước", anh Lê Hoài Bão khẳng định.

Anh Hà Thanh Phương, Bí thư Đoàn thanh niên phường Bình Thuận cho biết: Đây là năm đầu tiên Đoàn phường tổ chức mô hình "Bữa cơm cùng Mẹ". Chương trình đã tạo được hiệu ứng lan tỏa và thu hút đông các tổ chức, đơn vị, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia.

Thông qua chương trình, đoàn viên, thành niên có dịp bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng, liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, trách nhiệm cho đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn phường sẽ tiếp tục duy trì mô hình hằng năm tại nhà 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn.

Cũng trong những ngày tháng Bảy nghĩa tình, tại phường Tiến Thành, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ và đoàn viên, thanh niên đã cùng nhau chuẩn bị bữa cơm tri ân tại nhà bà Đặng Thị Bờ- người nữ chiến sĩ cách mạng kiên trung.

Ít ai biết rằng, bà tham gia hoạt động cách mạng từ khi mới 14 tuổi. Năm 1967, trong cao trào đấu tranh cách mạng ở Phan Thiết, bà bị địch bắt, trải qua hơn hai năm tù đày với đủ hình thức tra tấn dã man. Dẫu vậy, người nữ chiến sĩ năm nào vẫn một lòng son sắt, giữ trọn khí tiết của người cộng sản, bảo vệ tổ chức và đồng đội cho đến ngày được trả tự do.

Ngồi giữa vòng tay của lớp lớp thế hệ trẻ hôm nay, bà Đặng Thị Bờ xúc động chia sẻ rằng, chiến tranh đã lùi xa nhưng những mất mát vẫn còn ở lại. Trên cơ thể bà vẫn còn những mảnh đạn chưa thể lấy ra, những vết sẹo vẫn nhắc nhớ về những năm tháng khốc liệt của dân tộc. Nhưng chưa bao giờ bà hối tiếc vì đã dành tuổi xuân cho Tổ quốc. Điều bà mong mỏi nhất là các thế hệ hôm nay biết trân trọng cuộc sống hòa bình, tiếp nối truyền thống cha ông để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tuổi trẻ Lâm Đồng đang triển khai nhiều hoạt động tri ân, "Đền ơn đáp nghĩa" thiết thực như: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ; dâng hương, thắp nến tri ân tại các đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ; nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; hành trình về nguồn; hỗ trợ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ… Những việc làm tuy giản dị nhưng chứa đựng lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng và trách nhiệm cho đoàn viên, thanh niên./.