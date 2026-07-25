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Ấm áp nghĩa tình những “Bữa cơm cùng Mẹ”
Từ sáng sớm ngày 25/7, căn nhà của Mẹ Việt Nam Anh hùng Lương Thị Con ở khu phố Xuân Hòa, phường Bình Thuận (Lâm Đồng) đã rộn ràng tiếng nói cười. Rất đông các đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh, người thì quét dọn nhà cửa, người vo gạo, nhặt rau, chuẩn bị từng món ăn giản dị. Ai cũng mang trong mình một niềm xúc động khó gọi thành tên khi được trở về bên Mẹ trong những ngày tháng này.
Mâm cơm hôm nay có lẽ không khác nhiều những bữa cơm thường ngày, nhưng lại đầy ắp nghĩa tình. Đây là chương trình "Bữa cơm cùng Mẹ" do Đoàn Thanh niên phường Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với các đơn vị tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2026).
Mẹ Lương Thị Con xúc động: "Mẹ già rồi, chẳng mong gì nhiều, chỉ mong có người đến thăm hỏi, quây quần cho vui cửa vui nhà. Thấy các con đến đông đủ, ngồi ăn với mẹ bữa cơm đạm bạc thế này là mẹ vui lắm. Mẹ coi các con như con cháu trong nhà. Nhìn các con, mẹ lại thấy ấm lòng. Chỉ cần nghe tiếng cười nói rộn ràng trong nhà, mẹ đã thấy mình không còn cô quạnh nữa".
Bên mâm cơm quây quần, Mẹ Lương Thị Con chậm rãi kể về những năm tháng chiến tranh đầy gian khó. Khi chồng đi chiến đấu xa nhà, Mẹ cùng bà con trong làng vừa tăng gia sản xuất, vừa tham gia tiếp tế, nuôi giấu bộ đội. Rồi ngày nhận tin chồng hy sinh, Mẹ lại lặng lẽ gánh vác việc nhà, tảo tần nuôi các con khôn lớn. Tiễn chồng, rồi tiễn lên đường và mãi mãi không trở về.
"Mẹ già rồi, chẳng mong gì cho riêng mình nữa. Chỉ mong sớm tìm lại được đầy đủ thông tin của con để gia đình yên lòng. Có Đảng, Nhà nước và các con còn nhớ đến những người đã hy sinh là Mẹ mãn nguyện rồi", Mẹ Lương Thị Con xúc động chia sẻ.
Anh Lê Hoài Bão, Giảng viên Trường Cao đẳng Bình Thuận chia sẻ: Giá trị lớn nhất của "Bữa cơm cùng Mẹ" không nằm ở những món ăn được chuẩn bị, mà là khoảnh khắc mọi người được quây quần, cùng trò chuyện, lắng nghe những câu chuyện lịch sử và sẻ chia tình cảm như người thân trong gia đình. "Những câu chuyện được kể bên mâm cơm nghĩa tình này sẽ còn ở lại, như một ngọn lửa âm thầm bồi đắp lòng yêu nước, nhắc nhở chúng em hiểu rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao mất mát, hy sinh. Từ đó mỗi người phải biết sống xứng đáng hơn với những hy sinh của các thế hệ đi trước", anh Lê Hoài Bão khẳng định.
Thông qua chương trình, đoàn viên, thành niên có dịp bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng, liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, trách nhiệm cho đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn phường sẽ tiếp tục duy trì mô hình hằng năm tại nhà 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn.
Ít ai biết rằng, bà tham gia hoạt động cách mạng từ khi mới 14 tuổi. Năm 1967, trong cao trào đấu tranh cách mạng ở Phan Thiết, bà bị địch bắt, trải qua hơn hai năm tù đày với đủ hình thức tra tấn dã man. Dẫu vậy, người nữ chiến sĩ năm nào vẫn một lòng son sắt, giữ trọn khí tiết của người cộng sản, bảo vệ tổ chức và đồng đội cho đến ngày được trả tự do.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tuổi trẻ Lâm Đồng đang triển khai nhiều hoạt động tri ân, "Đền ơn đáp nghĩa" thiết thực như: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ; dâng hương, thắp nến tri ân tại các đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ; nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; hành trình về nguồn; hỗ trợ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ… Những việc làm tuy giản dị nhưng chứa đựng lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng và trách nhiệm cho đoàn viên, thanh niên./.