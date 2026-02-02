Ấm áp nghĩa tình người lính áo trắng nơi biên giới Nghệ An

Ngày hội sức khỏe nơi vùng biên

Ngay từ sáng sớm, bà con các bản làng đã tập trung đông đủ tại Nhà văn hóa xã. Hơn 700 lượt người dân được thăm khám và cấp thuốc miễn phí, chương trình thực sự trở thành một ngày hội sức khỏe. Đội ngũ y bác sĩ quân y đã tiến hành khám tổng quát, đo huyết áp, siêu âm, xét nghiệm nhanh, khám nội – ngoại khoa, đồng thời tư vấn trực tiếp về chế độ dinh dưỡng, cách phòng chống bệnh thường gặp ở vùng núi. Người dân được nhận thuốc miễn phí, được hướng dẫn cách sử dụng an toàn, hiệu quả. Quan trọng hơn, họ cảm nhận được sự quan tâm, trách nhiệm của lực lượng quân y đối với đời sống sức khỏe cộng đồng.

Chương trình đã giúp hàng trăm lượt người dân, đặc biệt là trẻ em và các hộ khó khăn, được thăm khám, tư vấn, phát hiện sớm bệnh tật và hỗ trợ thuốc điều trị ban đầu. Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Chị Vừ Y Dìa, bản Phà Lỏm, xúc động chia sẻ: “Tôi đưa con gái 5 tuổi đi khám vì cháu ho nhiều ngày, đêm ngủ hay giật mình khiến tôi rất lo. Cuộc sống vùng núi khó khăn, mỗi lần con bệnh phải đi hơn 25km xuống trạm y tế xã, đường xa vất vả nên nhiều khi ngại đi khám, chỉ biết dùng lá thuốc dân gian. Hôm nay, được các bác sĩ quân y về bản thăm khám, cấp thuốc miễn phí, tôi thấy rất vui. Các bác sĩ tận tình, chu đáo, vừa khám vừa hướng dẫn cách chăm sóc, giữ ấm, ăn uống đủ chất để tăng sức đề kháng cho cháu. Việc khám và cấp thuốc miễn phí không chỉ giúp gia đình tôi bớt khó khăn mà còn mang lại niềm tin, sự an tâm cho bà con vùng biên giới.”

Bà Vừa Y Thái, 59 tuổi, bản Huồi Sơn, cho biết: “Nhiều năm nay tôi thường xuyên bị ho, hay đau yếu, nhất là khi trái gió trở trời. Mỗi lần bệnh nặng, tôi phải đi xuống trạm y tế xã cách nhà gần 30km, đường núi quanh co, đi lại rất vất vả. Có khi vì mệt quá, tôi đành chịu ở nhà, không đi khám được. Hôm nay, khi nghe tin có đoàn bác sĩ quân y về tận xã thăm khám, tôi mừng lắm. Tôi mong rằng những chương trình như thế này sẽ được tổ chức thường xuyên, để bà con vùng biên giới chúng tôi luôn được quan tâm, chăm sóc.”

Chương trình khám, cấp thuốc miễn phí tại xã Tam Thái là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm xã hội của lực lượng quân y, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân – dân, khẳng định cam kết “vì sức khỏe cộng đồng” của người lính áo trắng. Ngoài việc khám chữa bệnh, chương trình còn tổ chức tuyên truyền về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, nâng cao nhận thức cộng đồng.

Trong ánh mắt rạng rỡ của bà con, những cái bắt tay thân tình giữa người dân và bác sĩ quân y, ta thấy rõ sự gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân. Những hoạt động nhân văn này không chỉ chữa lành bệnh tật, mà còn chữa lành những lo toan trong đời sống, mang đến niềm tin và hy vọng cho bà con vùng biên giới.

Nghĩa tình quân dân

Ông Lữ Văn May, Bí thư Đảng ủy xã Tam Thái cho biết: Địa bàn miền núi biên giới nên đời sống bà con vốn nhiều khó khăn, nay vất vả hơn khi địa phương vừa trải qua đợt thiên tai, bão lũ với thiệt hại hơn 70 tỷ đồng. Là địa phương có dân số phần lớn là đồng bào dân tộc Mông, Thái… sống rải rác, xa trung tâm xã nên việc tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng không hề dễ dàng. Mỗi lần đi khám, bà con phải vượt hàng chục cây số đường núi, vừa tốn kém vừa vất vả. Chính vì vậy, việc các bác sĩ quân y về tận nơi thăm khám, cấp thuốc miễn phí đã giúp bà con giảm bớt gánh nặng, yên tâm hơn trong việc chăm sóc sức khỏe. Hoạt động này không chỉ mang lại niềm tin, sự an tâm cho bà con mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân – dân nơi biên giới.

Việc khám và cấp thuốc miễn phí không chỉ giúp đồng bào nơi đây vơi bớt khó khăn mà còn mang lại niềm tin, sự an tâm. Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Thượng tá, Tiến sỹ Phan Quốc Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 4 nêu rõ: Hoạt động khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân không chỉ là trách nhiệm chuyên môn mà còn là tình cảm, sự sẻ chia của đội ngũ y bác sĩ đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, đặc biệt trong điều kiện nhân dân xã Tam Thái vừa trải qua thiệt hại nặng nề bởi thiên tai, lũ lụt. Đây là nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái và tình đoàn kết quân dân sâu nặng. Dù quãng đường hành quân gần 200km, điều kiện đi lại khó khăn, nhưng với quyết tâm cao và lòng nhiệt huyết, đội ngũ y tế của Bệnh viện đã mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất đến với bà con, mong bà con có một cái Tết sum vầy, yên lành.

Trong năm 2025, Bệnh viện Quân y 4 đã triển khai 3 đoàn khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân tỉnh Nghệ An, với sự tham gia của 90 lượt cán bộ, nhân viên y tế, tổng trị giá gần 300 triệu đồng. Bệnh viện đã khám và cấp thuốc cho 800 đối tượng chính sách tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh tỉnh Nghệ An, Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An, xã Minh Châu.

Những ngày giáp Tết, khi người dân tất bật chuẩn bị đón mùa xuân mới, sự xuất hiện của những người lính áo trắng nơi vùng biên giới đã mang đến một món quà vô giá: sức khỏe, niềm tin và sự sẻ chia. Hình ảnh các bác sĩ quân y tận tình khám bệnh, trao thuốc, dặn dò cách chăm sóc sức khỏe như những người thân trong gia đình đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bà con. Đó chính là minh chứng sống động cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của người lính Cụ Hồ giữa thời bình. Những chuyến đi đầy gian khó, những bước chân vượt núi rừng, giọt mồ hôi nơi phòng khám dã chiến đã kết nối tình cảm quân – dân, gieo mầm hy vọng về một cuộc sống khỏe mạnh, bình yên cho bà con vùng biên giới./.