Ấm áp nghĩa tình dành cho người lao động nhân dịp đón Xuân mới

Ban Tổ chức trao quà cho nhân dân. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Tại chương trình, Ban tổ chức phối hợp với các công ty, doanh nghiệp tổ chức 25 gian hàng 0 đồng và giảm giá với các mặt hàng thiết yếu, phục vụ đời sống sinh hoạt như: lương thực, thực phẩm, đồ gia dụng, quần áo, nhu yếu phẩm ngày Tết. Ban tổ chức rao 200 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện chương trình bốc thăm may mắn với hơn 230 giải thưởng, trong đó có 7 sổ tiết kiệm trị giá từ 5 triệu đến 40 triệu đồng.



Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên Đỗ Thị Hương cho biết, thực hiện các hoạt động chăm lo cho công nhân, người lao động và đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Liên đoàn Lao động tỉnh và các Công đoàn cơ sở đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân ơn Đảng” tại 500 địa điểm. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cho gần 13.300 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 26 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí cho 8 đơn vị thuê xe đưa, đón đoàn viên, người lao động về quê ăn tết với số tiền 175 triệu đồng. Ngoài ra, các công đoàn cơ sở đã trao tặng hơn 300.000 suất quà cho công nhân, người lao động với tổng số tiền trên 100 tỷ đồng; 800 công nhân lao động được nhận quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Liên đoàn với tổng số tiền 1,34 tỷ đồng.



Thực hiện chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” trực tuyến do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, thông qua phiếu mua hàng điện tử, 7.000 đoàn viên Công đoàn đã được hỗ trợ kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng để mua các loại hàng hóa, sản phẩm tiêu dùng.



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản cho biết, Hưng Yên đang bước vào giai đoạn phát triển mới, công nhân, người lao động ngày càng đông đảo, giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của địa phương. Tỉnh luôn xác định phát triển kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, tăng trưởng phải đi đôi với chăm lo đời sống nhân dân, trong đó có công nhân, người lao động. Đơn vị quán triệt sâu sắc quan điểm “lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm”, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng khoa học, sáng tạo, hướng về cơ sở, phù hợp; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của đoàn viên, công nhân, người lao động để kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp phù hợp. Các bên liên quan cần nhân rộng các mô hình đã thực hiện hiệu quả như “Chợ Tết Công đoàn”, “Chuyến xe Công đoàn”, “Mái ấm Công đoàn”, chương trình phúc lợi đoàn viên; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực từ cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội để có thêm điều kiện chăm lo tốt hơn cho người lao động, khó khăn, yếu thế...

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tặng quà cho công nhân lao động. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Cùng ngày 8/2, tại Khu du lịch Cồn Phụng, tỉnh Vĩnh Long, Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên Đoàn Lao Động tỉnh Vĩnh Long tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 và phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031 cho 700 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2026, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long tiếp tục xác định công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ trọng tâm. Từ nguồn vận động của các đơn vị, nhà hảo tâm, Liên đoàn đã trao tặng gần 12.000 suất quà, với tổng kinh phí gần 7 tỉ đồng. Tất cả công đoàn cơ sở đã phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động chăm lo, tặng quà cho đoàn viên, người lao động.

Niềm vui công nhân lao động khi được nhận quà tết. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận kinh phí tài trợ hơn 1,3 tỷ đồng do MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và các doanh nghiệp tài trợ nhằm xây dựng nhà ở, quà an sinh xã hội cho công nhân, người lao động. Ban Tổ chức trao quà tết cho 700 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà cho hộ nghèo là 2 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm, đoàn viên bệnh hiểm nghèo được tạng phần quà 1 triệu đồng tiền mặt, túi nhu yếu phẩm. Đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được tặng phần quà 500 nghìn đồng và túi nhu yếu phẩm.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Hồng Nhung kêu gọi, Công đoàn các cấp, đoàn viên, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đang đầu tư ở tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hành động quyết liệt, tận dụng cơ hội, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ra sức thi đua lao động và phát triển sản xuất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động đã thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao của tổ chức Công đoàn với nhiều cách làm thiết thực. Đặc biệt, Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 là sự kiện ấm áp, nghĩa tình, được triển khai hiệu quả, đảm bảo đoàn viên, người lao động khó khăn đều có Tết.



Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Phúc Linh, năm 2025, các chương trình chăm lo cho người lao động đem lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” cùng các chương trình “Mái ấm Công đoàn”, “Hậu phương người lao động” tiếp tục được các cấp Công đoàn triển khai sâu rộng, hiệu quả. Qua đó, gần 650 căn nhà đã được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, với tổng kinh phí trên 36 tỷ đồng; hỗ trợ sinh kế cho nhiều trường hợp khó khăn, góp phần giúp hàng chục hộ gia đình đoàn viên thoát nghèo bền vững. Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Tết Sum vầy – Xuân chia sẻ” năm 2025 đã được các cấp Công đoàn triển khai hiệu quả, chăm lo cho hơn 150.000 lượt đoàn viên, người lao động./.