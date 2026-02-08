Ấm áp không khí Tết quân dân trong vùng đồng bào thiểu số

Mở đầu chương trình, người dân cùng nhau nấu các món ăn truyền thống như: cơm lam, canh thụt, thịt nướng… Sau đó, các tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như đánh cồng chiêng, múa, hát dân tộc… làm rộn ràng không khí đón Xuân.



Tặng học bổng cho học sinh tại chương trình. Ảnh: TTXVN phát



Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ tình cảm và gửi lời chúc Tết tốt đẹp nhất đến đồng bào các dân tộc trong thôn. Trung tướng khẳng định, sự hiện diện của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm sắt son của quân đội đối với nhân dân, vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn. Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đang đến gần, Trung tướng chúc đồng bào đón Tết an toàn, lành mạnh, vui tươi và hạnh phúc; tiếp tục phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo để cuộc sống ổn định hơn.





Đại biểu thăm hỏi, chúc Tết người dân tại chương trình. Ảnh: TTXVN phát

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Nghĩa cho biết, hoạt động này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương trong việc chăm lo Tết cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thắt chặt tinh thần đoàn kết và mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Việc phát huy các giá trị văn hóa truyền thống còn tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khích lệ toàn Đảng, toàn dân trên địa bàn quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.



Dịp này, chương trình đã trao tặng những phần quà thiết thực nhằm sẻ chia khó khăn với các hộ gia đình chính sách và hộ nghèo. Chính ủy Quân khu 7 đã trao tặng 100 phần quà; Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 778 trao tặng 50 phần quà cho nhân dân thôn Sơn Trung; Câu lạc bộ “Hạt gạo nhân ái” cũng hỗ trợ 40 phần quà bằng tiền mặt cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn...



Quân và dân cùng nhau gói bánh chưng tại chương trình. Ảnh: TTXVN phát



Có mặt tại Tết quân dân, ông Điểu Minh ở Thôn Sơn Trung (xã Phú Nghĩa) phấn khởi chia sẻ: "Tôi rất xúc động khi thấy bộ đội và cán bộ về tận thôn tổ chức Tết chu đáo thế này. Không chỉ có quà, mà tình quân dân ấm áp khiến chúng tôi phấn khởi vô cùng. Có sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, mùa Xuân này của gia đình tôi và dân bản thêm trọn vẹn và nghĩa tình hơn".

Chiều cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Long Thành (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai) chủ trì phối hợp cùng Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Viễn tổ chức các hoạt động Tết quân dân mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026, chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).



Tại xã đã diễn ra các hoạt động tuyên truyền về bản sắc văn hóa truyền thống, Tết cổ truyền của dân tộc gắn với 96 năm Ngày thành lập Đảng; thực hiện phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc gắn với tuyên truyền về công tác tuyển sinh quân sự…



Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Long Thành đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền xã An Viễn và các đơn vị tài trợ tổ chức trao tặng hơn 900 suất quà và học bổng (mỗi suất trị giá từ 500.000 đến 1.000.000 đồng) cho gia đình chính sách, người có công, lực lượng dân quân tự vệ, người dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng học bổng và thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo trên địa bàn; thăm tặng quà cho các cơ sở tôn giáo; tổ chức phiên “Chợ Tết 0 đồng” cho công nhân, người lao động khó khăn tạm trú trên địa bàn xã với các mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết trong sinh hoạt như: gạo, mì tôm, bột ngọt, đường, nước mắm, dầu ăn...

Ngoài ra, tại chương trình Tết quân dân còn tổ chức các hoạt động mang bản sắc văn hóa truyền thống như hội thi gói “Bánh Chưng xanh ngày Tết” cho lực lượng vũ trang đoàn viên, hội viên và nhân dân xã An Viễn… Tổng kinh phí tổ chức các hoạt động Tết quân dân là gần 1,1 tỷ đồng./.