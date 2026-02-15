Ấm áp chương trình "Tết không xa nhà - Xuân Bính Ngọ 2026”

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Thị Hương tặng quà đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê đón Tết. Ảnh: Đồng Thúy- TTXVN



Thông qua chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, luôn đồng hành, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trên địa bàn tỉnh.



Chương trình "Tết không xa nhà" là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần động viên tinh thần, giúp công nhân lao động cảm nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và tổ chức Công đoàn; đồng thời tạo không khí đầm ấm, gắn kết, giúp người lao động đón Tết vui tươi, an lành ngay tại nơi làm việc và nơi cư trú.

Tại chương trình, công nhân, người lao động được thưởng thức các tiết mục văn nghệ rộn ràng, tham gia giao lưu, chia sẻ câu chuyện đầu Xuân trong không khí ấm áp, thân tình. Những lời chúc mừng năm mới, những cái bắt tay, lời thăm hỏi chân thành đã lan tỏa sự sẻ chia, tiếp thêm niềm vui và động lực để đoàn viên, người lao động đón một mùa Xuân an lành, đầm ấm và tràn đầy hy vọng.



Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao quà cho chủ nhà trọ tiêu biểu đã đồng hành, hỗ trợ công nhân lao động trong thời gian qua; đồng thời trao 50 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động không về quê đón Tết. Sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của các cấp, ngành đã góp phần mang đến không khí Xuân ấm áp, giúp người lao động vơi bớt nỗi nhớ nhà, yên tâm làm việc và gắn bó với doanh nghiệp.



Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Thị Hương gửi lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới tốt đẹp tới toàn thể đoàn viên, công nhân, người lao động đang ở lại làm việc, không về quê đón Tết.



Chia sẻ với người lao động, đồng chí nhấn mạnh, Tết là dịp sum vầy bên gia đình, song nhiều công nhân do điều kiện công việc và hoàn cảnh đã lựa chọn ở lại, đây là sự hy sinh thầm lặng nhưng rất đáng trân trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghị lực vượt khó và ý chí vươn lên. Đồng chí bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những lao động xa quê, lao động nữ, lao động đơn thân, công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang nỗ lực làm việc, tăng ca để có thêm thu nhập, chăm lo cho gia đình.



Khẳng định thời gian qua Đảng, Nhà nước và tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, trong đó có đoàn viên, người lao động, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh biểu dương Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã chủ động phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết thiết thực, kịp thời động viên người lao động.



Đồng chí đề nghị các cấp công đoàn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, nhất là những trường hợp khó khăn; tạo điều kiện để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp và địa phương./.