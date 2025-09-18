AIPA-46: Nghị viện châu Âu mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam và khu vực

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan tại cuộc gặp Trưởng đoàn Nghị viện châu Âu Woute Beke. Ảnh: TTXVN phát

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhấn mạnh cuộc gặp có ý nghĩa quan trọng, diễn ra đúng dịp Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1990-2025), khẳng định EU là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao quan hệ hai bên phát triển năng động, thực chất và toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đồng thời cám ơn sự hỗ trợ cũng như đóng góp của các sáng kiến, dự án của EU vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn EU tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển nền kinh tế xanh, thúc đẩy việc phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) để tạo đột phá mới trong lĩnh vực đầu tư giữa hai bên, sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam, hỗ trợ triển khai các quy định về chống phá rừng của EU cũng như tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, gắn kết chặt chẽ hơn nữa các Kế hoạch hành động ASEAN-EU với các chiến lược hợp tác của ASEAN.

Trưởng đoàn Nghị viện châu Âu Woute Beke cho biết Việt Nam là một đối tác quan trọng của EU ở khu vực, nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả EVFTA thời gian qua. Ông cho rằng hiệp định là ví dụ điển hình cho đàm phán giữa EU với các đối tác khác, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc chống biến đổi khí hậu, chống phá rừng và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không. Trưởng đoàn Nghị viện châu Âu bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với khu vực, không chỉ trong kinh tế mà trong lĩnh vực khác thông qua các sáng kiến như Cửa ngõ toàn cầu, Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của EU.

Để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ Việt Nam - EU, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao trong năm kỷ niệm này, triển khai hiệu quả Hiệp định EVFTA, mở cửa hơn nữa thị trường cho nhau và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của EU như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo./.