AIPA-46: Nền tảng kết nối doanh nghiệp và các nhà lập pháp

Đại học Quốc gia Malaysia tại diễn đàn và triển lãm mang tên “Hiện tại và Tương lai 2025: Nơi doanh nghiệp gặp gỡ chính sách”. Ảnh: Viên Luyến – PV TTXVN tại Malaysia

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, sự kiện kéo dài từ 17-20/9 lần đầu tiên tạo ra một nền tảng để kết nối khu vực tư nhân với các nhà hoạch định chính sách trong khuôn khổ AIPA, nhằm thảo luận về các vấn đề cấp bách như kinh tế, bền vững, số hóa và hòa nhập xã hội.

Trong phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hạ viện Malaysia, ông Johari Bin Abdul đã nhấn mạnh, sự kiện này không chỉ là một diễn đàn về chính sách hay kinh doanh riêng lẻ, mà là về “cách cả 2 có thể cùng nhau hợp tác, một cách có trách nhiệm và đầy tham vọng, vì tương lai chung của ASEAN". Mục tiêu cốt lõi của sáng kiến này là xây dựng lòng tin giữa các nhà lập pháp, những người đặt ra luật lệ, và các doanh nghiệp, những người thúc đẩy nền kinh tế. Trong bối cảnh các thách thức hiện đại không thể được giải quyết bởi chính phủ hay doanh nghiệp một cách riêng lẻ, việc tạo ra một không gian đối thoại, tin tưởng và lãnh đạo tập thể là điều vô cùng cần thiết.

Cách tiếp cận này khẳng định rằng các quốc hội không được đứng ngoài thực tế của doanh nghiệp và xã hội. Thay vào đó, họ phải đóng vai trò là một "cầu nối", đảm bảo các chính sách mang tính đáp ứng, bao trùm và hướng tới tương lai.

Chủ tịch Johari Bin Abdul giải thích rằng niềm tin này đòi hỏi các quốc hội phải làm nhiều hơn là chỉ thông qua luật lệ. Theo ông, các nhà hoạch định chính sách phải dẫn dắt những chuyển đổi, đảm bảo rằng “tiếng nói của người dân không bị chìm trong sự ồn ào của toàn cầu hóa, và thành quả của tăng trưởng được chia sẻ công bằng giữa các thế hệ". Bằng cách đưa doanh nghiệp và chính sách lại gần nhau, nhà tổ chức mong muốn chứng minh rằng quản trị và tăng trưởng phải song hành.

Diễn đàn sẽ quy tụ các nhà lãnh đạo quốc hội, bộ trưởng, đại diện doanh nghiệp và các cơ quan phát triển để thảo luận về những vấn đề nền tảng cho năng lực cạnh tranh và khả năng phục hồi của khu vực. Các chủ đề chính bao gồm: kinh tế và phát triển toàn diện, tính bền vững và biến đổi khí hậu, số hóa và chuyển đổi số, hòa nhập xã hội và an ninh lương thực.

Theo nước chủ nhà Malaysia, tên gọi "Hiện tại và Tương lai" được lựa chọn một cách có chủ ý, nhấn mạnh rằng các quyết định ngày hôm nay về năng lượng, kinh tế và quản trị sẽ định hình tương lai mà các thế hệ sau kế thừa. "Hiện tại" đòi hỏi hành động dũng cảm trước các thách thức cấp bách, trong khi "tương lai" mời gọi một tầm nhìn về năng lượng tái tạo, số hóa, thu hẹp khoảng cách và hòa nhập xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau.

Thông qua sáng kiến này, Malaysia còn mong muốn được định vị như một cửa ngõ của khu vực, nơi các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp có thể tham gia một cách có ý nghĩa để xây dựng quan hệ đối tác vì hành động khí hậu, tài chính bền vững và tiến bộ xã hội. Đây là một bước khởi đầu cho những cam kết mạnh mẽ hơn và những hành động cụ thể sẽ đưa ASEAN tiến tới một tương lai kiên cường, thịnh vượng và thống nhất./.