AEM-54: Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa ASEAN với các nước đối tác Ấn Độ, Nga và Hàn Quốc

Quang cảnh Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN - Nga. Ảnh: TTXVN

Tại các hội nghị, Bộ trưởng các nước ASEAN và đối tác đã trao đổi về tình hình kinh tế khu vực và toàn cầu trong thời gian qua và dự báo tình hình năm 2023, chia sẻ thông tin, cập nhật tình hình triển khai các biện pháp phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, tình hình thực thi các hiệp định thương mại tư do (FTA) hiện hành giữa ASEAN và các đối tác ngoại khối như Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Ấn Độ (AIFTA), Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc (AKFTA).

Tại Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN-Ấn Độ, các Bộ trưởng ASEAN và Ấn Độ nhất trí thông qua Tài liệu Phạm vi rà soát Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIGA) với mục tiêu nâng cấp Hiệp định này theo hướng thân thiện hơn với doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy hơn nữa thương mại giữa ASEAN và Ấn Độ, cũng như tăng cường củng cố chuỗi cung ứng khu vực và ứng phó tốt hơn với các thách thức toàn cầu và khu vực hiện nay.

Đây được coi là bước tiến quan trọng, đạt được sau quá trình thảo luận và chuẩn bị kỹ lưỡng của hai bên. Dự kiến sau khi hoàn thành quá trình nâng cấp, Hiệp định AITIGA sẽ là khuôn khổ pháp lý quan trọng giúp thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ kinh tế - thương mại giữa ASEAN và Ấn Độ.

Tại Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN-Hàn Quốc, Bộ trưởng Kinh tế Hàn Quốc và các Bộ trưởng ASEAN ghi nhận tình hình thực thi và thảo luận về định hướng đàm phán nâng cấp Hiệp định AKFTA, cũng như các hoạt động hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua như Chương trình tư vấn và giải pháp công nghệ từ Hàn Quốc (TASK), sáng kiến thành lập Trung tâm Đổi mới Công nghiệp ASEAN-Hàn Quốc (AKIIC), nghiên cứu khả thi cho việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu chung Tiêu chuẩn hóa ASEAN-Hàn Quốc (AKSRC)…

Các Bộ trưởng cũng lắng nghe Hội đồng Kinh doanh ASEAN-Hàn Quốc (AKBC) kiến nghị một số sáng kiến, đề xuất mới về tăng cường năng lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp.

Tại Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN-Nga, các Bộ trưởng ASEAN và Nga ghi nhận tình hình thực hiện Chương trình làm việc về hợp tác đầu tư giữa ASEAN và Liên bang Nga giai đoạn 2021-2025, Chương trình hợp tác giữa ASEAN và Ủy ban Kinh tế Á-Âu giai đoạn 2020-2025, đồng thời trao đổi về những lĩnh vực hợp tác kinh tế chiến lược trong thời gian tới.

Đoàn Việt Nam tham dự các hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng kinh tế giữa ASEAN với các nước đối tác Ấn Độ, Nga và Hàn Quốc với thành phần gồm các đại diện đến từ các Bộ Công Thương, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu.

Tham gia thảo luận tại các hội nghị, đoàn Việt Nam đã tích cực đóng góp ý kiến về định hướng hợp tác kinh tế giữa ASEAN với các đối tác ngoại khối trong thời gian tới nhằm mục tiêu đạt được những lợi ích thiết thực cho Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung, củng cố chuỗi cung ứng khu vực và phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh nền kinh tế khu vực và thế giới đang có nhiều biến động khó lường.

Kết quả của các hội nghị trên sẽ góp phần vào thành công chung của chuỗi Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 54 và các hội nghị liên quan, tiếp tục diễn ra từ ngày 16-18/9 tại tỉnh Siam Reap, Vương quốc Campuchia, nước Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2022./.