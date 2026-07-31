ACV tiếp tục tuyển dụng nhân lực làm việc tại sân bay Long Thành

Các vị trí cần tuyển dụng gồm: nhân viên thông tin trợ giúp, nhân viên phục vụ phòng VIP. Trong đó, nhân viên thông tin trợ giúp sẽ thực hiện các công việc theo vị trí quầy được phân công; vị trí việc làm này yêu cầu cao về ngoại hình, kỹ năng giao tiếp, tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, giao tiếp tốt tiếng Anh và phải có văn bằng hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.



ACV cam kết các vị trí việc làm đều được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật, mức lương không dưới 16 triệu đồng/người/tháng. Quá trình làm việc, người lao động sẽ được đào tạo và phát triển kỹ năng làm việc.



Theo ACV, khi đi vào hoạt động sân bay Long Thành sẽ cần hàng nghìn lao động. Từ đầu năm 2026 đến nay, ACV tổ chức nhiều đợt tuyển dụng và đã tiếp nhận hơn 250 người vào sân bay Long Thành làm việc tại các vị trí như: chuyên viên an toàn hàng không; nhân viên lái xe và vận hành thiết bị mặt đất (xe điện, xe cẩu tự hành, cứu hỏa, cứu thương); nhân viên vận hành trang thiết bị kỹ thuật. Người lao động sau khi được tuyển dụng sẽ được đào tạo, đảm bảo họ làm tốt công việc khi sân bay đi vào khai thác thương mại.



Sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích 5.000 ha, công suất thiết kế 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm khi hoàn thành tất cả các giai đoạn. Hiện nhiều hạng mục trọng điểm tại dự án đã cơ bản hoàn thành như: đường cất hạ cánh thứ nhất, đường lăn, sân đỗ tàu bay; hệ thống cung cấp nhiên liệu; tuyến giao thông kết nối.