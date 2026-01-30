96 năm thành lập Đảng: Vĩnh Long cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV phù hợp với thực tiễn

Trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi Đảng. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã quyết định trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 1.096 đồng chí cao niên tuổi Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Tại buổi họp mặt, Tỉnh ủy đã trao Huy hiệu Đảng cho 57 đảng viên cao niên, từ 60 năm đến 80 năm tuổi Đảng và các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, tạo đà để tiến mạnh, tiến nhanh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây là thời điểm đòi hỏi toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh phải tư duy mới, cách làm mới, quyết tâm và hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Lâu đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, triển khai quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I bằng chương trình, kế hoạch sát với tình hình thực tiễn.

Các cấp, ngành, địa phương tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy theo tinh thần “6 rõ” của Thủ tướng Chính phủ (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền); kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Tỉnh tiếp tục ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hướng đến xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Trong năm 2026, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu tạo đột phá về phát triển kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, quyết tâm thực hiện đạt tăng trưởng từ 10% trở lên. Các cấp, ngành, địa phương tập trung cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững; chú trọng khai thác tối đa, hiệu quả không gian kinh tế biển, nhất là các dự án năng lượng tái tạo, kinh tế hàng hải, logistics; đẩy mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Vĩnh Long tiếp tục phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh gắn với chế biến và thị trường, công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm địa phương. Tỉnh tập trung triển khai quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển và ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng khu, cụm công nghiệp và gắn hạ tầng kinh tế – xã hội với hạ tầng số, công nghệ thông tin. Tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách người có công, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững.

Năm 2025, toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện đạt và vượt 23/29 chỉ tiêu Nghị quyết. Tăng trưởng kinh tế tiếp tục được duy trì, GRDP tăng 5,84%, GRDP bình quân đầu người đạt 82,25 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách tăng 3,02%. Cơ cấu kinh tế tỉnh chuyển dịch đúng hướng. Quy hoạch tỉnh được hoàn thiện, mở ra không gian phát triển mới, hạ tầng kinh tế – xã hội được quan tâm đầu tư, từng bước đồng bộ. Đặc biệt, nhiều công trình, dự án trọng điểm được khởi công triển khai, đưa vào hoạt động như: Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Láng Thé kết hợp khán đài đua ghe Ngo, cầu Đình Khao, tuyến tránh Quốc lộ 57, Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận…, góp phần tăng cường kết nối nội tỉnh và liên vùng, tạo không gian phát triển mới, tăng sức hấp dẫn thu hút đầu tư. Các chính sách xã hội được tỉnh triển khai kịp thời, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo đa chiều. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,88%, hộ cận nghèo giảm còn 1,94%. Tỉnh huy động nhiều nguồn lực thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát./.