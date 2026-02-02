96 năm thành lập Đảng: Triển lãm ảnh “Dân tộc anh hùng, Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại”

Đoàn viên thanh niên tham quan Triển lãm. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Xuân Bính Ngọ – Xuân của kỷ nguyên mới đã đến, mang theo niềm tin, kỳ vọng và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, khẳng định niềm tin tất thắng vào con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân đã lựa chọn. “Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam mùa Xuân năm 1930 là bước ngoặt lịch sử, chấm dứt khủng hoảng về đường lối cứu nước, mở ra con đường phát triển đúng đắn cho cách mạng Việt Nam”, ông Dương Anh Đức nói.

Mừng Xuân mới, mừng Đảng quang vinh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, phát triển kinh tế – xã hội, góp phần đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tại Công viên Chi Lăng, triển lãm gồm hơn 100 hình ảnh tái hiện những mốc son chói lọi của cách mạng Việt Nam, từ Cách mạng tháng Tám năm 1945, thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, đến những thành tựu trong công cuộc đổi mới, nâng cao vị thế quốc tế và đời sống nhân dân.

Cùng thời điểm này, tại đường Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa và Thể thao, đối diện Công viên Chi Lăng) và đường Pasteur - Lý Tự Trọng, Ban Tổ chức trưng bày hơn 90 hình ảnh với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh vững tin hướng đến Kỷ nguyên mới”, phản ánh quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tinh thần tiên phong, đổi mới, chủ động xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và định hướng xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, hội nhập.

Bên cạnh đó, Triển lãm cũng diễn ra tại nhiều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh như: Nhà truyền thống cách mạng (phường Vũng Tàu); Quảng trường công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa), Trung tâm Hội nghị và triển lãm (phường Bình Dương), khu vực công viên trước Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương cũ (phường Bình Dương).

Tại các điểm triển lãm, Ban Tổ chức cũng giới thiệu 12 dấu ấn sự kiện nổi bật của Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2025, góp phần thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hành động và khát vọng phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Các triển lãm còn thể hiện không khí Tết cổ truyền trên thành phố mang tên Bác, thông qua các hình ảnh về các thắng cảnh, quang cảnh đẹp, hình ảnh con người thành phố thân thiện, hòa đồng; những hoạt động tổ chức lễ hội Tết truyền thống, các hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa của người dân thành phố mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Triển lãm diễn ra đến ngày 22/2./.