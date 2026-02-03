96 năm thành lập Đảng: Đổi mới sinh hoạt chi bộ, củng cố nền tảng của Đảng

*Tạo chuyển biến thực chất



Xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình là địa bàn có đông đồng bào Công giáo sinh sống. Thời gian qua, việc triển khai đổi mới sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW đã mang lại những kết quả rõ nét, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Tiêu biểu là Chi bộ xóm 8 với 44 đảng viên, trong đó có 6 đảng viên là người có đạo, chủ yếu tham gia các hội, đoàn thể và phát triển kinh tế nông nghiệp. Phù hợp với đặc thù địa phương, chi bộ luôn duy trì nghiêm túc nền nếp sinh hoạt định kỳ, coi trọng chất lượng hơn hình thức, bảo đảm đúng quy định của Điều lệ Đảng.



Phó Bí thư Chi bộ xóm 8 Vũ Văn Tú cho biết, mỗi kỳ sinh hoạt đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, lựa chọn nội dung thiết thực, sát với đời sống của bà con có đạo. Chi bộ chú trọng phát huy dân chủ, tạo điều kiện để đảng viên tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm. Các vấn đề đưa ra bàn bạc chủ yếu xoay quanh những nhiệm vụ cụ thể ở khu dân cư như cải tạo, nâng cấp đường nội đồng, giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết lương - giáo, phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng đời sống văn hóa và nếp sống văn minh. Nhờ gắn chặt sinh hoạt chi bộ với thực tiễn địa phương, các ý kiến thảo luận ngày càng đi vào chiều sâu, tránh tình trạng hình thức. Chi bộ xóm 8, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, họp thảo luận nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ảnh: Hải Yến - TTXVN

Song song với sinh hoạt thường kỳ, Chi bộ xóm 8 còn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề. Nội dung các buổi sinh hoạt được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, tập trung quán triệt và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy xã gắn với nhiệm vụ chính trị của thôn, bản, qua đó giúp đảng viên nâng cao nhận thức, thống nhất hành động.