96 năm thành lập Đảng: Đổi mới sinh hoạt chi bộ, củng cố nền tảng của Đảng
*Tạo chuyển biến thực chất
Xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình là địa bàn có đông đồng bào Công giáo sinh sống. Thời gian qua, việc triển khai đổi mới sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW đã mang lại những kết quả rõ nét, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Tiêu biểu là Chi bộ xóm 8 với 44 đảng viên, trong đó có 6 đảng viên là người có đạo, chủ yếu tham gia các hội, đoàn thể và phát triển kinh tế nông nghiệp. Phù hợp với đặc thù địa phương, chi bộ luôn duy trì nghiêm túc nền nếp sinh hoạt định kỳ, coi trọng chất lượng hơn hình thức, bảo đảm đúng quy định của Điều lệ Đảng.
Phó Bí thư Chi bộ xóm 8 Vũ Văn Tú cho biết, mỗi kỳ sinh hoạt đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, lựa chọn nội dung thiết thực, sát với đời sống của bà con có đạo. Chi bộ chú trọng phát huy dân chủ, tạo điều kiện để đảng viên tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm. Các vấn đề đưa ra bàn bạc chủ yếu xoay quanh những nhiệm vụ cụ thể ở khu dân cư như cải tạo, nâng cấp đường nội đồng, giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết lương - giáo, phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng đời sống văn hóa và nếp sống văn minh. Nhờ gắn chặt sinh hoạt chi bộ với thực tiễn địa phương, các ý kiến thảo luận ngày càng đi vào chiều sâu, tránh tình trạng hình thức.
Song song với sinh hoạt thường kỳ, Chi bộ xóm 8 còn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề. Nội dung các buổi sinh hoạt được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, tập trung quán triệt và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy xã gắn với nhiệm vụ chính trị của thôn, bản, qua đó giúp đảng viên nâng cao nhận thức, thống nhất hành động.
Tổ dân phố 18, phường Tam Điệp là địa bàn có quy mô dân cư lớn với 728 hộ gia đình, 2.868 nhân khẩu. Chi bộ Tổ dân phố hiện có 116 đảng viên, đa số có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm cao, tích cực tham gia xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và góp phần phát triển khu dân cư văn minh, ổn định.
Theo Bí thư Chi bộ Phạm Ngọc Thuận, chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ, thường tổ chức vào buổi tối để tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên tham gia đầy đủ. Không dừng lại ở việc bảo đảm thời gian theo quy định, chi bộ đặc biệt chú trọng đổi mới nội dung và phương pháp sinh hoạt theo hướng thiết thực, hiệu quả. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt, chi ủy chủ động nghiên cứu kỹ các văn bản, xác định rõ nội dung trọng tâm cần tập trung thảo luận; những vấn đề còn vướng mắc đều kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Thực hiện tinh thần Chỉ thị số 50, chi bộ đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, khuyến khích đảng viên phát biểu thẳng thắn, trách nhiệm. Nhờ đó, nhiều vấn đề phát sinh ở cơ sở được xem xét, giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cùng với đổi mới nội dung sinh hoạt, chi bộ tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành. Các nhóm Zalo chung được duy trì hiệu quả, phục vụ việc trao đổi công việc, cập nhật thông tin, nhắc lịch sinh hoạt và triển khai nhiệm vụ.
Bí thư Chi bộ Phạm Ngọc Thuận khẳng định, cách làm mới đã giúp sinh hoạt chi bộ ngày càng nền nếp, dân chủ, các ý kiến tập trung đúng trọng tâm, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của chi bộ tại khu dân cư. Thực tiễn tại các chi bộ cho thấy khi sinh hoạt chi bộ được đổi mới theo hướng dân chủ, khoa học, bám sát thực tiễn, hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở được nâng lên rõ rệt, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
*Nâng tầm sinh hoạt chi bộ
Ngày 23/7/2025, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 50-CT/TW về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, khẳng định vai trò then chốt của sinh hoạt chi bộ trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Quán triệt tinh thần chỉ đạo đó, ngày 22/8/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 13-KH/TU nhằm cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh, bảo đảm Chỉ thị sớm đi vào thực tiễn. Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của sinh hoạt chi bộ, coi đây là "mệnh lệnh chính trị" trong công tác xây dựng Đảng. Theo đó, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đảng được xác định là cuộc họp quan trọng nhất của tổ chức đảng ở cơ sở, phải được thực hiện nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, bảo đảm thời lượng, nội dung và duy trì nền nếp thường xuyên. Toàn Đảng bộ tỉnh thống nhất tổ chức sinh hoạt chi bộ vào ngày mồng 3 hằng tháng; trường hợp trùng ngày nghỉ hoặc có lý do đặc biệt thì tổ chức trong tuần đầu tiên của tháng.
Cùng với sinh hoạt thường kỳ, các chi bộ phải duy trì sinh hoạt chuyên đề ít nhất mỗi quý một lần. Kế hoạch cũng yêu cầu việc sinh hoạt chi bộ phải tuân thủ nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Qua đó, khắc phục triệt để tình trạng sinh hoạt hình thức, thiếu nội dung, biểu hiện thờ ơ, giảm sút tính chiến đấu, từng bước nâng cao chất lượng lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
Một nội dung quan trọng khác được Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh là đổi mới căn bản, toàn diện nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với từng loại hình chi bộ. Đặc biệt chú trọng các chi bộ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào có đạo, chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nội dung sinh hoạt phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, thảo luận sâu, tập trung giải quyết những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; qua sinh hoạt kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, phát hiện và xử lý những khó khăn, vướng mắc, các vấn đề mới nảy sinh từ cơ sở.
Theo thống kê gần đây, toàn tỉnh Ninh Bình hiện có hàng nghìn chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở, với đội ngũ đảng viên ngày càng được trẻ hóa, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Việc triển khai đồng bộ Chỉ thị số 50-CT/TW và Kế hoạch số 13-KH/TU được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Việc triển khai Chỉ thị số 50-CT/TW gắn với Kế hoạch số 13-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã và đang tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng. Khi sinh hoạt chi bộ được coi trọng đúng mức, đổi mới thực chất và bám sát cơ sở, vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ ngày càng được khẳng định. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn mới./.