96 năm thành lập Đảng: Dấu ấn của Đảng trong phát triển kinh tế khu vực miền núi

* Vượt khó vươn lên từ mô hình trang trại



Gần Tết, gia đình ông Võ Bàng (thôn Sông Tranh, xã Trà Tân) lại tất bật chuẩn bị “hàng” để phục vụ Tết. Đó là gần 100 con heo rừng đang được gia đình nuôi theo phương pháp: ban ngày thả lên núi, chiều tối đưa về chuồng. Mỗi con heo rừng xuất chuồng có cân nặng từ 20 - 80 kg, giá bán từ 130.000 - 150.000 đồng/kg hơi. Đây là nguồn thu nhập ổn định của gia đình ông Bàng trong nhiều năm qua.

Ông Võ Bàng cho biết, kinh nghiệm của ông là phải nhân giống được loại heo rừng bản địa F0, khi đó mới phát triển được mô hình. Heo rừng giống được ông chọn lựa và chăm sóc kỹ, mang nguồn gen bản địa đặc trưng. Các heo rừng F1 thương phẩm được cho ăn rau, củ và được thả tự nhiên trên rừng nên rất khỏe mạnh, sạch sẽ, đáp ứng được nhu cầu cao của thị trường. Hiện nay, ông cùng con trai và một nhân công làm nhiệm vụ chăm sóc khu trang trại rộng khoảng 7.000m2. Con gái ông có nhiệm vụ kết nối, buôn bán, tìm đầu ra cho sản phẩm. Ông Võ Bàng xã miền núi Trà tân, thành phố Đà Nẵng chăm sóc đàn heo rừng F1. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN

“Tôi bắt đầu nuôi heo rừng từ năm 2016 với 7 con heo giống. Gần đây, được sự động viên, hỗ trợ của Đảng bộ và chính quyền địa phương, tôi chủ động mở rộng đàn heo lên khoảng 100 con và nuôi thêm dê, gà, vịt. Thời gian tới, tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Đảng bộ, chính quyền địa phương, nhất là trong việc tìm kiếm thị trường đầu ra. Khi có sẵn đầu ra cho sản phẩm, tôi sẽ mở rộng mô hình kinh doanh và tạo công ăn, việc làm cho nhiều người dân địa phương hơn” - ông Võ Bàng chia sẻ.

Theo ông Hồ Văn Thành, Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn Sông Tranh, mô hình nuôi heo rừng của nhà ông Võ Bàng là một trong những mô hình kinh tế trang trại điểm của thôn. Ngoài ra, trên địa bàn còn có một số mô hình nuôi cá lồng bè, buôn bán. Hiện Chi bộ 24 đảng viên, hơn 80% là đồng bào dân tộc thiểu số. Hằng năm, Chi bộ thôn Sông Tranh đã bám sát các định hướng của Đảng bộ xã, tập trung tuyên truyền, vận động các đảng viên và người dân trong thôn làm ăn, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương giàu đẹp. Thời gian tới, Chi bộ mong muốn Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, Đảng bộ xã Trà Tân tiếp tục quán triệt, triển khai, sớm đưa các chủ trương, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào đời sống để đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế địa phương.

* Thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và đồng bằng

Xã miền núi Trà Tân có diện tích tự nhiên hơn 183km2, phần lớn là đồi núi. Dân số gần 6.300 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (Xơ Đăng, Cor…) chiếm gần 80% tổng số dân. Kinh tế của xã chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi nhỏ với gần 50% là hộ nghèo, cận nghèo. Những năm qua, địa bàn xã thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, thời tiết cực đoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra các sự cố, rủi ro ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

Trước những khó khăn đó, Đảng ủy xã Trà Tân đã xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cụ thể, rõ ràng đưa về từng đơn vị, thôn. Cụ thể, năm 2026, Đảng bộ xã Trà Tân đã lựa chọn chủ đề “Tăng tốc - kỷ cương - hiệu quả - có sản phẩm cụ thể”. Một số chỉ tiêu cụ thể, nổi bật như: kết nạp đảng viên mới đạt 3 - 4% tổng số đảng viên; có từ 90% chi bộ và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; mục tiêu thu ngân sách là 2,413 tỷ; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 1.100 tấn; tổng đàn gia súc, gia cầm đạt 22.700 con; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn 28,05% trở xuống… Ông Võ Bàng (giữa) cùng lãnh đạo Đảng ủy xã miền núi Trà tân, thành phố Đà Nẵng trao đổi kinh nghiệp nuôi heo rừng lai. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN

Theo Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân Nguyễn Hồng Lai, năm 2026, Đảng ủy xã đề ra 3 giải pháp chiến lược để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân. Quan trọng nhất, xã sẽ tập trung đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, dựa trên cơ sở nguồn lực của địa phương và nguồn hỗ trợ của thành phố, Trung ương. Đồng thời, xã tập trung quy hoạch các vùng sản xuất, hình thành các vùng sản xuất điểm để nâng cao đời sống của nhân dân, phát huy thế mạnh của địa phương. Đảng bộ xã đã giao UBND xã xây dựng dự án để phát huy, bảo tồn Di tích khu ủy Khu V, kết hợp bản sắc của địa phương để phát triển du lịch cộng đồng…

Thời gian tới, ông Nguyễn Hồng Lai kỳ vọng các cấp sẽ khẩn trương triển khai những chủ trương, chính sách mới tại Đại hội XIV của Đảng, thực hiện các giải pháp đồng bộ và căn cơ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; qua đó từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và đồng bằng.